Ο Άβρααμ Γκραντ επισκέφθηκε την Κ19 του Άρη στο Ρύσιο

Ο Άβρααμ Γκραντ, σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης, βρίσκεται σε μια εντατική διαδικασία εκμάθησης του περιβάλλοντος του συλλόγου, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και επισκέψεων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο Ισραηλινός βρέθηκε σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, στις προπονητικές εγκαταστάσεις στο Ρύσιο, όπου παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση της ομάδας Κ19 του Άρη. Η παρουσία του εκεί αποτελεί μέρος της γενικότερης προσπάθειάς του να αποκτήσει μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα.

Η επίσκεψη στην Κ19 και οι επαφές

Ο Άβρααμ Γκραντ, συνοδευόμενος από τον Ρούμπεν Ρέγες, παρακολούθησε την προπόνηση της Κ19 του Άρη στις εγκαταστάσεις του Ρυσίου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, είχε την ευκαιρία να γνωριστεί με τον προπονητή της ομάδας, Χρήστο Νάιντο, καθώς και με τον γενικό αρχηγό, Πάνο Αλεξιάδη. Στο τέλος της παρουσίας του, ο Ισραηλινός φωτογραφήθηκε με το σύνολο της ομάδας των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Γκραντ να εισχωρήσει βαθύτερα στην καθημερινότητα του Άρη. Στόχος του είναι να κατανοήσει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας του κλαμπ, όχι μόνο σε επίπεδο της πρώτης ομάδας, αλλά και σε επίπεδο των υποδομών, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για το μέλλον του συλλόγου.

Η ευρύτερη δραστηριότητα του Γκραντ στη Θεσσαλονίκη

Ο Άβρααμ Γκραντ παραμένει στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει αυτές τις ημέρες τις επαφές του με τα διαφορετικά κομμάτια του οργανισμού του Άρη. Η παρουσία του στην πόλη έχει ως κύριο σκοπό την απόκτηση μιας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τη λειτουργία του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, από την πρώτη ομάδα μέχρι τις ακαδημίες.

Πριν από την επίσκεψή του στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Ρυσίου για την Κ19, ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ είχε ήδη βρεθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Εκεί παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της πρώτης ομάδας του Άρη με τον ΟΦΗ, δείχνοντας το ενδιαφέρον του για την αγωνιστική εικόνα του συλλόγου.

Οι πρώτες γνωριμίες και συναντήσεις

Από τη στιγμή που έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ο Άβρααμ Γκραντ έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από σημαντικές γνωριμίες. Έχει συναντηθεί με τον Μιχάλη Γρηγορίου, με τον οποίο είχε την πρώτη του επαφή, και ο οποίος μάλιστα αναφέρθηκε δημόσια σε αυτή τη γνωριμία. Επίσης, έχει γνωριστεί με τον Ρούμπεν Ρέγες, ο οποίος τον συνόδευσε και στην επίσκεψη της Κ19.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός σύμβουλος είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή και με τους ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας του Άρη. Πέρα από τις συναντήσεις, παρακολούθησε και προπόνηση της πρώτης ομάδας, ενώ βρέθηκε στο γήπεδο για το ματς με τον ΟΦΗ. Με την επίσκεψη στην Κ19, ολοκληρώθηκε ένα πρώτο κύκλος επαφών σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου.

Ενεργός ρόλος και μελλοντικές επισκέψεις

Η επίσκεψη του Άβρααμ Γκραντ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, έχοντας πραγματοποιήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επαφών και παρακολουθήσεων. Ωστόσο, δεν αποκλείεται καθόλου το ενδεχόμενο να επιστρέψει ξανά στην πόλη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η παρουσία του στον σύλλογο έχει ενεργό χαρακτήρα. Η συνεχής του προσπάθεια να μπει βαθύτερα στην καθημερινότητα του Άρη και να κατανοήσει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του κλαμπ, υποδηλώνει μια διαρκή εμπλοκή του στα τεκταινόμενα του οργανισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta