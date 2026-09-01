Ο Στέλιος Ρόκκος υπερασπίζεται τον Γιάννη Πάριο: «Είναι ένα υπερωκεάνιο»

Ο Στέλιος Ρόκκος τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ του Γιάννη Πάριου, έπειτα από τα επικριτικά σχόλια που προέκυψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την πρόσφατη εμφάνιση του καταξιωμένου ερμηνευτή στη Λάρνακα της Κύπρου. Μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Ρόκκος υπερασπίστηκε τον συνάδελφό του, τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ τέχνης και της ανάγκης για διαρκείς «επιδόσεις».

Τα σχόλια για την εμφάνιση του Γιάννη Πάριου

Τις τελευταίες ημέρες, αποσπάσματα από τη συναυλία του Γιάννη Πάριου στη Λάρνακα κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο. Αυτά τα βίντεο πυροδότησαν συζητήσεις και σχόλια σχετικά με τη φωνητική απόδοση του ερμηνευτή.

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την άποψη ότι η φωνή του Πάριου δεν θυμίζει πλέον τις παλαιότερες εμφανίσεις του. Υπήρξαν μάλιστα και εκείνοι που υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η δημόσια τοποθέτηση του Στέλιου Ρόκκου

Ο Στέλιος Ρόκκος, ωστόσο, διατύπωσε μία διαφορετική άποψη, υπερασπιζόμενος τον Γιάννη Πάριο. Η ανάρτησή του στο Facebook ήρθε λίγες ημέρες μετά τη συναυλία του Πάριου στη Λάρνακα, όπου ο ερμηνευτής εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό του.

Στην ανάρτησή του, ο Ρόκκος μίλησε για τη διαφορά ανάμεσα στην τέχνη και την απαίτηση για διαρκείς «επιδόσεις». Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να τονίσει ότι η καλλιτεχνική αξία δεν πρέπει να κρίνεται με όρους αθλητικής απόδοσης.

Η μεταφορά του «υπερωκεάνιου» και η κριτική στο κοινό

Ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε μία χαρακτηριστική μεταφορά για να περιγράψει τον Γιάννη Πάριο, λέγοντας: «Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Και βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο».

Παράλληλα, ο Στέλιος Ρόκκος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο μέρος του κοινού αντιμετωπίζει τους καλλιτέχνες στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Σχολίασε ότι «πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο», καθώς «θέλουν επιδόσεις». Συγκεκριμένα, ανέφερε πως «θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ» και «να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση», για να ξεσπάσουν σε χειροκροτήματα.

Ο Ρόκκος υπογράμμισε πως το κοινό αυτό «δεν καταλαβαίνει πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας» και ότι «ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα». Πρόσθεσε ότι «δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό», καθώς «πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κορόιδο».

Η «ωραιότερη στιγμή» του Γιάννη Πάριου

Στην ανάρτησή του, ο Στέλιος Ρόκκος υποστήριξε ότι «ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του». Πρότεινε μάλιστα ότι «αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις».

Περιγράφοντας την παρουσία του Πάριου, ο Ρόκκος σημείωσε πως «φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει 'αλλού'». Κατέληξε λέγοντας πως «δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν», καθώς «ακόμα και μ’ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στο γιαλό της αλήθειας. Και δένει».

Η στήριξη από τον Κυριάκο Τσολάκη

Την ίδια στιγμή, στο πλευρό του Γιάννη Πάριου τάχθηκε και ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του, Κυριάκος Τσολάκης. Ο Τσολάκης αντέδρασε επίσης στα σχόλια που έγιναν για τον τραγουδιστή, υπερασπιζόμενος την πολυετή πορεία του.

Ο Κυριάκος Τσολάκης έθεσε το ερώτημα ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να αποφασίσουν πότε ένας καλλιτέχνης πρέπει να αποχωρήσει από τη σκηνή. Με την τοποθέτησή του, υπογράμμισε τη διαχρονική αξία της παρουσίας του Γιάννη Πάριου στο ελληνικό τραγούδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta