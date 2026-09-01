Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης, κρυμμένο μέσα σε ισοθερμικό σάκο και βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην οδό Θάσου στην Κυψέλη. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, οι οποίοι δηλώνουν γονείς του βρέφους. Μαζί τους συνελήφθη και ένας 26χρονος Αφγανός, σύντροφος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.

Οι ισχυρισμοί της 38χρονης μητέρας

Η 38χρονη μητέρα, γερμανικής καταγωγής, φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είχε πεθάνει από το 2023. Η ίδια ανέφερε ότι δεν μπορούσε να το αποχωριστεί για συναισθηματικούς λόγους, καθώς, όπως είπε, γεννήθηκε με προβλήματα υγείας. «Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είναι επίσης δικό μου και βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023. Δεν μπορούσα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους, γεννήθηκε με προβλήματα υγείας», δήλωσε η 38χρονη.

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, η 38χρονη ανέφερε ότι με τον 43χρονο δεν έχουν παντρευτεί, αλλά είναι μαζί και αγαπιούνται. Επίσης, πρόσθεσε ότι η 15χρονη κόρη της είναι έγκυος, εκφράζοντας αμφιβολίες για το ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της, αν και υποψιάζεται τον 26χρονο Αφγανό, με τον οποίο γνώριζε ότι διατηρούσε σχέση.

Η ιατροδικαστική εξέταση διαψεύδει ισχυρισμούς

Από την πλευρά του, ο 43χρονος φερόμενος πατέρας του βρέφους επικαλέστηκε επίσης προβλήματα υγείας του παιδιού στις αρχές. Ισχυρίστηκε ότι το παιδί ήταν άρρωστο, είχε πρόβλημα με το έντερό του και κήλη, ενώ την ημέρα που πέθανε είχε πυρετό και είχαν πάει στον γιατρό. «Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μια αρρώστια με το έντερό του και κήλη. Κήλη είχε. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Είχαν πάει στο γιατρό», υποστήριξε ο 43χρονος.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του ζευγαριού. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το παιδί ήταν κατακρεουργημένο, καθώς στην πλάτη του βρέθηκαν 18 τραύματα από μαχαίρι. Από αυτά, 3 τραύματα χαρακτηρίστηκαν προθανάτια και 15 μεταθανάτια, κάτι που υποδηλώνει ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια.

Το ερώτημα της βιολογικής μητρότητας και οι άλλες συλλήψεις

Ένα σημαντικό ερώτημα που παραμένει είναι ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς του παιδιού. Έχουν ληφθεί δείγματα DNA, καθώς οι αρχές εξετάζουν δύο πιθανά ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι η 38χρονη να είναι πράγματι η μητέρα του βρέφους, ενώ το δεύτερο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να το γέννησε η 15χρονη κόρη του ζευγαριού.

Εκτός από το ζευγάρι, στο διαμέρισμα διέμεναν και τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών. Έπειτα από εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι και τα δύο αγόρια βγήκαν θετικά σε σοβαρό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Ο 12χρονος γιος, σύμφωνα με τη μητέρα του, δεν είχε πάει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» λόγω έλλειψης θέσεων.

Το παρελθόν του 43χρονου και μαρτυρίες γειτόνων

Ο 43χρονος σύντροφος της 38χρονης φέρεται να έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ είχε μπει φυλακή για έξι μήνες για μαστροπεία. Αυτά τα στοιχεία προσθέτουν στη σκοτεινή εικόνα της υπόθεσης.

Νέες μαρτυρίες ήρθαν στο φως και από την πολυκατοικία επί της οδού Φυλής, όπου διέμενε παλαιότερα το ζευγάρι, πριν μετακομίσει στην οδό Θάσου. Πρόκειται για διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον τέταρτο όροφο, το οποίο εγκατέλειψαν μετά από εκδήλωση φωτιάς υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε τις συνθήκες στον χώρο ως «πολλή βρωμιά, φασαρίες». Η ίδια γυναίκα, της οποίας ο σύζυγος ήταν διαχειριστής, υποστήριξε ότι δεν είχε δει τα παιδιά ούτε είχε ακούσει κλάμα βρέφους, με τις πόρτες να είναι πάντα κλειστές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis