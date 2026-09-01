Κυψέλη: Καταγγελίες από το 2020 και απομάκρυνση παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον

Με εισαγγελική εντολή απομακρύνθηκαν τον Ιούνιο του 2025 από το οικογενειακό τους περιβάλλον τρία παιδιά, ηλικίας 9, 12 και 15 ετών, από διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η απομάκρυνση των παιδιών, δύο αγοριών και ενός κοριτσιού, έγινε μετά την αποκάλυψη ότι οι γονείς, ένας 43χρονος και μία 38χρονη, έκρυβαν ένα νεκρό, κατεψυγμένο βρέφος στο διαμέρισμά τους. Η υπόθεση αυτή έρχεται στο φως, ενώ αποκαλύπτεται ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε δεχθεί καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών ήδη από το 2020.

Η απομάκρυνση των παιδιών και η αποκάλυψη στην Κυψέλη

Η υπόθεση στην Κυψέλη έλαβε δραματική τροπή τον Ιούνιο του 2025, όταν, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, τα τρία παιδιά της οικογένειας απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους. Πρόκειται για δύο αγόρια, 9 και 12 ετών, και ένα κορίτσι, 15 ετών. Η εντολή αυτή δόθηκε μετά την αποκάλυψη πως οι γονείς τους, ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα, διατηρούσαν ένα νεκρό κατεψυγμένο βρέφος εντός του διαμερίσματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το βρέφος φέρεται να ήταν νεκρό για δύο χρόνια. Η φρικτή αυτή ανακάλυψη οδήγησε άμεσα στην παρέμβαση των αρχών και στην προστασία των τριών ανήλικων παιδιών.

Οι καταγγελίες στο «Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2020

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε λάβει την πρώτη ανώνυμη αναφορά για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών τον Απρίλιο του 2020. Η αναφορά αυτή έγινε μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 και αφορούσε τρία παιδιά.

Οι καταγγελίες του 2020 περιλάμβαναν σοβαρά ζητήματα όπως παραμέληση, οικονομική εκμετάλλευση, χρήση ουσιών από τους γονείς, καθώς και ελλιπή εποπτεία. Ο οργανισμός διαβίβασε άμεσα την αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελία, ωστόσο δεν έλαβε στη συνέχεια καμία ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης.

Νέα αναφορά το 2024 και οι ομοιότητες με την υπόθεση

Τον Δεκέμβριο του 2024, το «Χαμόγελο του Παιδιού» δέχθηκε μία ακόμη ανώνυμη κλήση που αφορούσε τρία παιδιά. Οι αναφορές αυτή τη φορά έκαναν λόγο για πιθανή χρήση ουσιών, σωματική βία και κακοποίηση.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αναφορά δεν ήταν δυνατό να διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές, καθώς δεν δόθηκαν επαρκή στοιχεία ταυτοποίησης. Ο οργανισμός, σε συνέχεια των δημοσιευμάτων, ενημέρωσε ότι υπάρχουν ομοιότητες ως προς τις ηλικίες, το φύλο των παιδιών και τις οικογενειακές συνθήκες με την υπόθεση της Κυψέλης, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια. Από το 2024 έως σήμερα, δεν έχει υπάρξει άλλη εμπλοκή του οργανισμού στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η κατάσταση της υγείας των παιδιών

Τα τρία παιδιά που απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό περιβάλλον αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και τα δύο αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών, καθώς και το 15χρονο κορίτσι, πάσχουν από αφροδίσιο νόσημα.

Τα αγόρια νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Η ψυχολογική τους κατάσταση περιγράφεται ως κακή, ενώ είναι υποσιτισμένα και εμφανώς ταλαιπωρημένα. Το κορίτσι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», καθώς είναι έγκυος. Όλα τα παιδιά παρακολουθούνται στενά από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και παιδοψυχίατρους. Ο ιατροδικαστής, μετά από εξέταση, δεν εντόπισε πρόσφατα σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης στα αγόρια.

Το παρελθόν του 43χρονου πατέρα

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται και στοιχεία σχετικά με το παρελθόν του 43χρονου πατέρα. Ο άνδρας είχε προφυλακιστεί στο παρελθόν με την κατηγορία της μαστροπείας.

Η προφυλάκιση αυτή είχε γίνει μετά από καταγγελία Γερμανίδας υπηκόου, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο 43χρονος την κρατούσε αιχμάλωτη και την εξέδιδε. Τα νέα αυτά στοιχεία προσθέτουν μια ακόμη σοβαρή διάσταση στην ήδη τραγική υπόθεση της Κυψέλης, όπου βρέθηκε το νεκρό βρέφος, το οποίο, όπως προέκυψε, ήταν νεκρό για δύο χρόνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki