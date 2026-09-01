Οι ρωσικές αρχές απομάκρυναν την ελληνική πινακίδα της Μαριούπολης

Χωρίς την ελληνική ονομασία της πόλης έμεινε η είσοδος της Μαριούπολης, καθώς η σχετική πινακίδα απομακρύνθηκε από τη ρωσική κατοχική αρχή. Η πινακίδα, που έφερε την ονομασία «Μαριούπολη» στα ελληνικά, βρισκόταν στην είσοδο της πόλης από την πλευρά του Μανγκούς και αποτελούσε ένα σημαντικό σύμβολο της ιστορικής σύνδεσης της περιοχής με τον ελληνισμό.

Η απομάκρυνση αυτή έχει προκαλέσει ερωτήματα και αντιδράσεις, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση ή εξήγηση από τις κατοχικές αρχές για τους λόγους της ενέργειας αυτής.

Η απομάκρυνση και η έλλειψη εξηγήσεων

Η απομάκρυνση της πινακίδας έγινε γνωστή το βράδυ της 31ης Αυγούστου, μέσω της εφαρμογής Telegram. Ωστόσο, έως και το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος έδωσε την εντολή για την απομάκρυνση της κατασκευής, ούτε για ποιον συγκεκριμένο λόγο.

Η ρωσική κατοχική διοίκηση της πόλης δεν έχει σχολιάσει δημόσια το ζήτημα. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το αν η πινακίδα μεταφέρθηκε προσωρινά για επισκευή ή αποκατάσταση, ούτε για το αν υπάρχει σχέδιο να επιστρέψει στη θέση της.

Οι αντιδράσεις των κατοίκων

Οι κάτοικοι της Μαριούπολης αντέδρασαν άμεσα στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ενδεικτική των προθέσεων. Αρκετοί από αυτούς διερωτήθηκαν γιατί οι ρωσικές κατοχικές αρχές θεώρησαν απαραίτητο να αφαιρέσουν την ελληνική ονομασία της πόλης.

Άλλοι κάλεσαν τον επικεφαλής της διοίκησης να δώσει εξηγήσεις σε επόμενη δημόσια διαδικτυακή του εμφάνιση, επισημαίνοντας την ανάγκη για διαφάνεια και ενημέρωση σχετικά με τέτοιες ενέργειες που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

Η ιστορία και η σημασία της πινακίδας

Η συγκεκριμένη πινακίδα είχε τοποθετηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 και αποτελούσε μέρος μιας μεγαλύτερης σύνθεσης στην είσοδο της πόλης. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε να υπάρχουν οι ονομασίες της Μαριούπολης τόσο στα ουκρανικά όσο και στα ελληνικά, ως αναφορά στη μακρά και στενή σχέση της πόλης με τους Έλληνες της Αζοφικής.

Η σύνθεση περιλάμβανε επίσης διαμορφωμένα πεζοδρόμια με ουκρανικά και ελληνικά μοτίβα, φυτεύσεις και φωτισμό με ηλιακά πάνελ. Ανάμεσα στις δύο πινακίδες είχε τοποθετηθεί ένα γλυπτό του μητροπολίτη Ιγνατίου, μιας σημαντικής μορφής της ελληνικής ιστορίας της Μαριούπολης. Η όλη κατασκευή είχε δημιουργηθεί έπειτα από πρόταση τοπικών κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων, με στόχο να αναδεικνύει την ιστορική σύνδεση της πόλης με τον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής.

Προηγούμενες αλλαγές στην είσοδο της πόλης

Μετά την κατάληψη της Μαριούπολης, οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να αλλάζουν σταδιακά την είσοδο της πόλης. Τον Ιούνιο του 2022 είχε ήδη απομακρυνθεί η κατασκευή με την ουκρανική ονομασία «Маріуполь‎‎».

Τότε, οι κατοχικές αρχές είχαν δηλώσει ότι η ουκρανική πινακίδα θα αντικατασταθεί από πινακίδα στα ρωσικά. Πλέον, με την απομάκρυνση και της ελληνικής ονομασίας, η είσοδος της πόλης έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές.

Το μέλλον της πολυπολιτισμικής κληρονομιάς

Πλέον, έχει απομακρυνθεί και η ελληνική ονομασία, αφήνοντας την είσοδο της πόλης χωρίς ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της πολυπολιτισμικής και ελληνικής της κληρονομιάς. Η απουσία των πινακίδων με τις ονομασίες στα ουκρανικά και ελληνικά σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην εικόνα της πόλης.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν η πινακίδα με την ελληνική ονομασία θα επιστρέψει στη θέση της και ποια θα είναι τελικά η νέα μορφή της εισόδου της Μαριούπολης, καθώς και αν θα διατηρηθούν στοιχεία που παραπέμπουν στην πλούσια ιστορία της πόλης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta