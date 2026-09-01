Απόπειρα γυναικοκτονίας στην Ηγουμενίτσα: Μάχη για τη ζωή της δίνει 24χρονη, συνελήφθη ο σύντροφός της

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μία 24χρονη γυναίκα, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Τρίτης στην Ηγουμενίτσα. Ο 29χρονος σύντροφός της έχει συλληφθεί και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το συμβάν, το οποίο οι αρχές αντιμετωπίζουν ως απόπειρα γυναικοκτονίας, ξεκίνησε με διαπληκτισμό μεταξύ του ζευγαριού και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της νεαρής γυναίκας.

Το χρονικό του περιστατικού στην Ηγουμενίτσα

Το περιστατικό που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό της 24χρονης εκτυλίχθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Τρίτης, στην περιοχή της Ηγουμενίτσας. Η εξέλιξη των γεγονότων κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές της περιοχής, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών. Από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, προέκυψε πως ο 29χρονος άνδρας, ο οποίος είναι σύντροφος της γυναίκας, είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί μαζί της.

Στη συνέχεια του διαπληκτισμού, ο 29χρονος έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του. Εκείνη τη στιγμή, η 24χρονη γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό του οχήματος. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του με το αυτοκίνητο να κινείται, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει από το όχημα. Η πτώση της από το κινούμενο αυτοκίνητο είχε ως συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η μάχη της 24χρονης για τη ζωή

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, η 24χρονη γυναίκα διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Φιλιατών. Εκεί, της παρασχέθηκαν οι πρώτες απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της λόγω της κρίσιμης κατάστασής της.

Για τον λόγο αυτό, η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, η 24χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, προσπαθώντας να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Η σύλληψη και ο αστυνομικός έλεγχος του 29χρονου

Ο 29χρονος άνδρας, μετά το συμβάν, επικοινώνησε ο ίδιος με την Άμεση Δράση, καλώντας στο 100 και αναφέροντας το γεγονός. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα, χρησιμοποιήθηκε συσκευή αλκοολομέτρου. Από τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, γεγονός που προστίθεται στα στοιχεία της δικογραφίας.

Οι κατηγορίες και η πορεία στη Δικαιοσύνη

Σε βάρος του 29χρονου συντρόφου της 24χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για δύο σοβαρές κατηγορίες. Η πρώτη αφορά την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συντρόφου του, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του τραυματισμού της. Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, λόγω της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και των επικίνδυνων χειρισμών που οδήγησαν στο ατύχημα.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσπρωτίας. Εκεί, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader