Η υπόθεση της δολοφονίας ενός βρέφους στην Κυψέλη, το οποίο βρέθηκε σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα, συνεχίζει να φέρνει στο φως νέα, φρικτά στοιχεία. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, που έφερε τουλάχιστον δέκα τραύματα στην πλάτη, καθώς και το παρελθόν του 43χρονου βασικού υπόπτου. Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν προηγούμενες καταγγελίες για την οικογένεια στο «Χαμόγελο του Παιδιού», οι οποίες αφορούσαν τις συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων παιδιών.

Το ποινικό παρελθόν του 43χρονου υπόπτου

Ο 43χρονος, που αποτελεί τον βασικό ύποπτο για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη, είχε κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για μαστροπεία και βιασμό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξέτισε εξάμηνη ποινή φυλάκισης στις φυλακές Κορυδαλλού. Η αποφυλάκισή του πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι στη συνέχεια απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, καθώς οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το παρελθόν του δεν εντόπισαν καταδικαστική απόφαση σε βάρος του για τα συγκεκριμένα αδικήματα. Ως θύμα φερόταν μία Γερμανίδα, η οποία είχε προβεί στη σχετική καταγγελία. Ο άνδρας είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2020 για αυτή την υπόθεση.

Η καταγγελία της Γερμανίδας

Η γυναίκα από τη Γερμανία είχε υποστηρίξει ότι πείστηκε να ταξιδέψει στην Ελλάδα, αλλά στη συνέχεια η συμπεριφορά του 43χρονου άλλαξε δραματικά. Στην κατάθεσή της είχε αναφέρει ότι ο άνδρας της είχε πει πως στο ίδιο σπίτι ζούσε η πρώην σύντροφός του μαζί με τα τρία παιδιά τους, δηλώνοντας ότι τους φιλοξενούσε για να τους στηρίζει οικονομικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, όταν εκείνη αρνήθηκε να εκδοθεί, ο άνδρας φέρεται να τη χτύπησε, να της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο και το διαβατήριο, και να την κλείδωσε στο διαμέρισμα. Είχε επίσης καταθέσει ότι στο διαδίκτυο είχε αναρτηθεί αγγελία με φωτογραφίες της, ενώ όταν πελάτες τηλεφωνούσαν στον αριθμό της αγγελίας, φέρεται να απαντούσε άλλη γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι. Κατά την ίδια μαρτυρία, όταν στο διαμέρισμα ερχόταν πελάτης, η γυναίκα αυτή έπαιρνε τα τρία παιδιά και αποχωρούσε. Η Γερμανίδα είχε αναφέρει και «τιμωρίες» που δεχόταν όταν αντιστεκόταν στις απαιτήσεις του άνδρα.

Οι συνθήκες διαβίωσης και τα ευρήματα στο διαμέρισμα

Οι αρχές εξετάζουν διεξοδικά τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Η 15χρονη και το 9χρονο αγοράκι φέρεται να έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, στοιχείο που βρίσκεται υπό διερεύνηση. Επιπλέον, η 15χρονη, η οποία φέρεται να είναι αδελφή του νεκρού βρέφους, φέρεται να είναι έγκυος και εθισμένη στα ναρκωτικά.

Στο ίδιο σπίτι εντοπίστηκαν χάπια, κάμερες και άλλα ευρήματα που εξετάζονται από τις αρχές. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να βρίσκονται μπροστά σε υπόθεση παιδοβιαστών που διακινούσαν υλικό μέσω του διαδικτύου, καθώς βρέθηκε κάμερα συνδεδεμένη με λάπτοπ, καθώς και πολλά σεξουαλικά βοηθήματα. Οι οικογενειακές συνθήκες, με Έλληνα πατέρα, αλλοδαπή μητέρα και χρήση ουσιών, ταιριάζουν με τα δεδομένα της υπόθεσης.

Οι καταγγελίες στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η οικογένεια είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε λάβει δύο καταγγελίες. Τον Απρίλιο του 2020, ο οργανισμός έλαβε ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για τρία παιδιά, ένα κορίτσι και δύο αγόρια. Ο καλών ανέφερε σοβαρή παραμέληση, άθλιες συνθήκες υγιεινής και οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών. Η αναφορά αυτή εστάλη στην αρμόδια Εισαγγελία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ενημέρωση για την πορεία της.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2024, ο οργανισμός έλαβε μία ακόμη ανώνυμη κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, πάλι για τρία παιδιά, ένα κορίτσι και δύο αγόρια. Ωστόσο, στην κλήση αυτή δεν δόθηκαν επαρκή στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμα ή περιοχή, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να μην προχωρήσει σε αποστολή της αναφοράς στις αρμόδιες αρχές.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, δήλωσε ότι με τα δεδομένα που έχουν δημοσιοποιηθεί τώρα, οι ηλικίες, το φύλο των παιδιών και οι οικογενειακές συνθήκες ταιριάζουν με την υπόθεση της Κυψέλης, αν και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί απόλυτα λόγω έλλειψης στοιχείων στις αναφορές. Ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε επίσης ότι τα παιδιά φιλοξενήθηκαν σε νοσοκομείο για προστασία, αλλά ο άνδρας, που φέρεται να είναι ο πατέρας, τα πήρε χωρίς να ενημερωθεί η αστυνομία ή ο οργανισμός. Από το 2024 έως σήμερα δεν υπήρξε άλλη εμπλοκή του οργανισμού στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki