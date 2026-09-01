Ξανά στο εφετείο τρεις καταδικασθέντες για το μάτι ζητώντας ελαφρυντικά

Τρεις εκ των αμετάκλητα καταδικασθέντων για την τραγωδία της φωτιάς στο Μάτι πρόκειται να βρεθούν ξανά στο Εφετείο στις 16 Σεπτεμβρίου. Οι Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθαιόπουλος και Ιωάννης Καπάκης ζητούν να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, μία εξέλιξη που προκαλεί την έντονη αντίδραση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της φωτιάς.

Ο Σύλλογος, με ανακοίνωσή του, εκφράζει την ανησυχία του για την επικείμενη δίκη, τονίζοντας ότι καλούνται να συζητήσουν την ελάφρυνση των ποινών, ενώ παράλληλα δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα που αφορούν την υπόθεση. Η δίκη αυτή έρχεται στο ακροατήριο κατόπιν αναίρεσης του Αρείου Πάγου.

Η απόφαση του αρείου πάγου και η αμετάκλητη ενοχή

Η επερχόμενη δίκη στο Εφετείο αποτελεί συνέχεια της απόφασης του Αρείου Πάγου, ο οποίος έκρινε αμετάκλητα ένοχους τους καταδικασθέντες για την τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018. Ο Άρειος Πάγος είχε κάνει δεκτό το σκέλος των προσφυγών που αφορούσε αποκλειστικά την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου για τους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο και Ιωάννη Καπάκη.

Στην απόφασή του, ο Άρειος Πάγος αναφέρει ξεκάθαρα πως «με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους σκότωσαν πολίτες και προκάλεσαν τις μόνιμες σωματικές βλάβες πολιτών». Παρά την αμετάκλητη κρίση της ενοχής τους, οι τρεις καταδικασθέντες επιστρέφουν στο Εφετείο ζητώντας την εξέταση του «ελαφρυντικού» του «σύννομου βίου» τους, με πιθανό στόχο μια ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.

Οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα των συγγενών

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της φωτιάς στο Μάτι εκφράζει την απορία του για αυτή την εξέλιξη, δεδομένου ότι η ενοχή των καταδικασθέντων έχει κριθεί αμετάκλητα και πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Οι συγγενείς αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να συζητείται η ελάφρυνση ποινών, όταν η υπόθεση δεν έχει ακόμα διαλευκανθεί πλήρως.

Στην ανακοίνωσή τους, τα μέλη του Συλλόγου επισημαίνουν ότι μια ποινική δίκη δεν αρχίζει στο ακροατήριο, αλλά προηγούνται στάδια όπως η προανάκριση, η ανάκριση, η συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, η εξέταση μαρτύρων και η διερεύνηση ευθυνών. Από αυτή τη διαδικασία διαμορφώνονται η δικογραφία, τα βουλεύματα και τελικά το κατηγορητήριο.

Κριτική στην δικαστική διαδρομή της υπόθεσης

Θύματα και συγγενείς, έχοντας γνώση της δικογραφίας αλλά και όσων απουσιάζουν από αυτήν, αντιλαμβάνονται συνεχώς ότι η διαδρομή για την υπόθεση αυτή δεν υπήρξε πλήρης. Αντιθέτως, όπως φάνηκε κατά τη διαδικασία και εκ των αποτελεσμάτων, υπήρξαν σημαντικά λάθη και ελλείψεις ήδη από τα πρώτα στάδια της διερεύνησης, τα οποία επηρέασαν την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι δεν δικάστηκε ολόκληρη η υπόθεση. Εξηγεί ότι όταν μια ευθύνη δεν διερευνάται, δεν φτάνει στο δικαστήριο. Όταν ένα στοιχείο δεν αναζητείται ή δεν αξιολογείται, δεν αποτελεί αντικείμενο κρίσης. Επίσης, όταν μια πράξη ενός προσώπου δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, το δικαστήριο δεν μπορεί να την κρίνει.

Η αλυσίδα των ελλείψεων και τα θύματα που παραμένουν εκτός

Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δημιουργεί μια αλυσίδα: ελλιπής διερεύνηση οδηγεί σε ελλιπή εικόνα της υπόθεσης, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε περιορισμένο κατηγορητήριο και τελικά σε περιορισμένη δικαστική κρίση. Τα αποτελέσματα αυτής της πορείας εξακολουθούν να απασχολούν τους συγγενείς.

Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν ζητήματα θυμάτων που, παρότι είχαν τεθεί υπόψη των αρμοδίων, δεν έφτασαν στη δικαστική διαδικασία όπως θα αναμενόταν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εγκαυματίες που δεν περιλήφθηκαν στην πρώτη δικαστική διαδικασία και χρειάστηκε νέα δίκη, η οποία αναμένεται να εκκινήσει, για να εξεταστούν εκ νέου ευθύνες. Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον ομ.

Με πληροφορίες από: Topontiki