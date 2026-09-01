Ένταση μεταξύ Νταγκ Φορντ και Ντόναλντ Τραμπ για τη λίμνη Οντάριο και τους δασμούς

Μια έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του πρωθυπουργού της επαρχίας του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, και του τότε Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Η διαμάχη, που έλαβε διαστάσεις προσωπικής βεντέτας, αφορούσε τόσο την ονομασία της λίμνης Οντάριο όσο και τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο Φορντ απάντησε με αιχμηρό και μη διπλωματικό τρόπο στις προκλήσεις του Τραμπ, ο οποίος είχε επιχειρήσει να μετονομάσει τη λίμνη σε «Λίμνη της Αμερικής».

Ποιος είναι ο Νταγκ Φορντ

Ο Νταγκ Φορντ δεν είναι ο πρωθυπουργός του Καναδά, αλλά ο πρωθυπουργός της επαρχίας του Οντάριο. Πρόκειται για την πολυπληθέστερη και οικονομικά ισχυρότερη επαρχία της χώρας, η οποία συγκεντρώνει περίπου 16 εκατομμύρια κατοίκους. Η περιοχή διαθέτει μια τεράστια αυτοκινητοβιομηχανία και το οικονομικό της βάρος είναι μεγαλύτερο από εκείνο πολλών κρατών.

Ο Φορντ περιγράφεται ως ένας πληθωρικός, λαϊκιστής και συντηρητικός πολιτικός, ο οποίος δεν ακολουθεί τους κανόνες του διπλωματικού πρωτοκόλλου. Πριν την έναρξη της διαμάχης για τη λίμνη και τους δασμούς, ο ίδιος είχε δηλώσει «100% χαρούμενος» με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Η αρχή της σύγκρουσης και οι προσβολές

Η τελευταία σύγκρουση μεταξύ του Νταγκ Φορντ και του Ντόναλντ Τραμπ ξέσπασε μετά την κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε με την επιβολή ενός νέου κύματος αμερικανικών δασμών, γεγονός που οδήγησε σε κλιμάκωση της έντασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να επιτεθεί προσωπικά στον Φορντ, αποκαλώντας τον «τσιράκι». Επιπλέον, τον χαρακτήρισε «λιγότερο χαρισματική και έξυπνη εκδοχή» του μακαρίτη αδελφού του, Ρομπ Φορντ, μεταφέροντας τη διακρατική διαφορά σε επίπεδο προσωπικής αντιπαράθεσης.

Η απάντηση του Φορντ

Ο Νταγκ Φορντ δεν έδειξε καμία διάθεση να τηρήσει τους κανόνες του διπλωματικού πρωτοκόλλου απέναντι στις προσβολές του Τραμπ. Αντιθέτως, απάντησε με ιδιαίτερα σκληρά λόγια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχω πολύ διαθέσιμο χώρο στον κ@λο μου, οπότε ο Τραμπ έχει άφθονο μέρος να φιλήσει. Είμαι μεγαλόσωμος τύπος, τι να κάνουμε;».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός του Οντάριο προχώρησε σε περαιτέρω χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ «δικτάτορα», «νταή», «χαμένο» και «βασιλιά των χρεοκοπιών». Παρομοίασε, μάλιστα, τον Τραμπ με τον σχολικό τραμπούκο που τη μία ημέρα παίρνει το κολατσιό, την επόμενη το σκουφί και κατόπιν κλέβει τα παπούτσια. Για να μην υπάρξει αμφιβολία για τη στάση του, συμπλήρωσε ότι διαθέτει «περισσότερο θάρρος και περισσότερα μυαλά στο μικρό δάχτυλο του ποδιού του» από όσα έχει ο Τραμπ σε ολόκληρο το σώμα του.

Η λίμνη Οντάριο στο επίκεντρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αντί να ασχοληθεί με τις οικονομικές συνέπειες των δασμών, επέλεξε να μετατρέψει τη σοβαρή διακρατική διαφορά σε προσωπική βεντέτα. Αρχικά απείλησε να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε «Lake America».

Στις 27 Αυγούστου, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε σχετικό εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης. Το κείμενο του διατάγματος, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, επικαλείται τις αμερικανικές επενδύσεις στην περιοχή, τα παγοθραυστικά του αμερικανικού Λιμενικού και ακόμη «το γεγονός». Ως απάντηση στην κίνηση αυτή, ο Νταγκ Φορντ τοποθέτησε μια γιγαντιαία πινακίδα στην όχθη της λίμνης για να εξηγήσει την πραγματική της ονομασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki