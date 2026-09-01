Η υπόθεση της Κυψέλης: «Πρωτοφανής αυτή η υπόθεση που χειριζόμαστε», λέει η Δημογλίδου

Η υπόθεση της Κυψέλης, με τον θάνατο ενός βρέφους και την εμπλοκή τριών ανήλικων παιδιών, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε για τα βασικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις των ανηλίκων, οι οποίες αναμένονται να προσφέρουν κρίσιμα στοιχεία.

Οι έρευνες των αρχών και η στάση των γονέων

Οι αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του βρέφους στην Κυψέλη. Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι οι δύο γονείς, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής στοιχεία που να εξηγούν τον θάνατο του βρέφους. Επιπλέον, παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, οι γονείς δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς σχέσεις μεταξύ των ατόμων που διέμεναν στο διαμέρισμα. Για τον σκοπό αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα τρία ανήλικα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό βρέφος. Παράλληλα, διερευνώνται πληροφορίες που θέλουν τα παιδιά να είχαν απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες ή εισαγγελικές Αρχές. Ωστόσο, η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι από τα αρχεία της αστυνομίας δεν προκύπτει μέχρι στιγμής σχετική εμπλοκή των γονέων σε ποινικές υποθέσεις.

Η σημασία των καταθέσεων των ανηλίκων

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της υπόθεσης είναι η εξέταση των τριών ανήλικων παιδιών. Η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι η εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους και παιδοψυχιάτρους είναι ιδιαίτερης βαρύτητας. Από αυτή τη διαδικασία, ενδέχεται να προκύψουν κρίσιμα στοιχεία, τα οποία θα ρίξουν φως τόσο στον θάνατο του βρέφους όσο και στις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών μέσα στο διαμέρισμα.

Οι ειδικοί αναμένεται να συλλέξουν πληροφορίες που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για την πορεία των ερευνών. Η διαδικασία αυτή είναι λεπτή και απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση, δεδομένης της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης και της ηλικίας των παιδιών.

Ψηφιακά πειστήρια και πιθανά αδικήματα

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν τεθεί και ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα της Κυψέλης. Αυτά τα πειστήρια εξετάζονται εξονυχιστικά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, με σκοπό την ανεύρεση οποιουδήποτε στοιχείου που μπορεί να βοηθήσει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν κάθε πιθανό αδίκημα που μπορεί να έχει τελεστεί σε βάρος των ανηλίκων. Η κ. Δημογλίδου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Υπάρχουν ψηφιακά πειστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς θα πρέπει να διαπιστώσουμε αν έχουν τελεστεί αδικήματα από τους γονείς σε βάρος των ανήλικων παιδιών». Αυτό υπογραμμίζει την σοβαρότητα των κατηγοριών που εξετάζονται.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η φρικιαστική υπόθεση ήρθε στο φως με έναν εντελώς τυχαίο τρόπο. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη συνάντησε τυχαία μια ομάδα ΔΙΑΣ. Ο διαχειριστής οδήγησε τους αστυνομικούς στο σπίτι, την ώρα που οι ένοικοι φέρονται να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν από το διαμέρισμα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο εύρημα του νεκρού βρέφους.

Αυτό το εύρημα ήταν η αρχή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι αυτής της πρωτοφανούς για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεσης, όπως την χαρακτήρισε η κ. Δημογλίδου. Η ανακάλυψη του νεκρού βρέφους οδήγησε άμεσα στην κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και στην έναρξη μιας ευρείας κλίμακας έρευνας.

Εξετάσεις για την υγεία των παιδιών

Σχετικά με την υγεία των ανήλικων παιδιών, η κ. Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε σε αποτελέσματα εξετάσεων. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «υπάρχουν κάποια αποτελέσματα εξετάσεων που αποδεικνύουν ότι έχουν κάποιο νόσημα, φέρουν κάποι». Η δήλωση αυτή προσθέτει ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο στην ήδη περίπλοκη υπόθεση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης και της φροντίδας που λάμβαναν τα παιδιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki