Θρήνος στη Φθιώτιδα: Πέθανε ο 32χρονος γιος του αντιδημάρχου Μακρακώμης

Θρήνος επικρατεί στη Φθιώτιδα μετά τον ξαφνικό θάνατο του 32χρονου Γιάννη, γιου του αντιδημάρχου Μακρακώμης, Πάνου Κοντογεώργου. Η είδηση βύθισε σε πένθος την τοπική κοινωνία, ενώ ο πατέρας του αποχαιρέτησε τον γιο του με μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ξαφνικός θάνατος του 32χρονου

Η Φθιώτιδα θρηνεί την απώλεια του 32χρονου Γιάννη, ο οποίος ήταν ο γιος του αντιδημάρχου Μακρακώμης, Πάνου Κοντογεώργου. Ο νεαρός άνδρας έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, προκαλώντας ανείπωτο πόνο στην οικογένειά του και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα lamiareport.gr, ο Γιάννης ξάπλωσε να κοιμηθεί και δεν ξύπνησε ξανά. Αυτό το τραγικό γεγονός έχει συγκλονίσει όσους τον γνώριζαν.

Η σπαρακτική ανάρτηση του αντιδημάρχου

Ο πατέρας του, Πάνος Κοντογεώργος, αντιδήμαρχος Μακρακώμης, επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποχαιρετήσει τον λατρεμένο του γιο. Η ανάρτησή του είναι γεμάτη πόνο και θλίψη, εκφράζοντας το μέγεθος της απώλειας που βιώνει.

Στο μήνυμά του, ο Πάνος Κοντογεώργος έγραψε: «Έφυγε το παλικάρι μας… Έφυγε ο Γιάννης μας ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΥ! Τα χέρια μου τρέμουν αυτή τη στιγμή που γράφω αυτές τις λέξεις και η καρδιά μου πονάει τόσο πολύ, που δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη».

Με πληροφορίες από: enikos.gr