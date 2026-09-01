Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ο αγιασμός στα σχολεία

Οι καθηγητές βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους στα σχολεία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές απολαμβάνουν ακόμα τις καλοκαιρινές τους διακοπές, λίγο πριν τον αγιασμό. Οι σχολικές μονάδες προετοιμάζονται από την 1η Σεπτεμβρίου για να υποδεχτούν τους μαθητές, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά στις 11 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα τελεστεί ο αγιασμός.

Ημερομηνίες έναρξης και αγιασμός

Η νέα σχολική χρονιά βρίσκεται προ των πυλών, με την επίσημη έναρξη να σηματοδοτείται από την τέλεση του αγιασμού την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες τους για να συμμετάσχουν στην καθιερωμένη θρησκευτική τελετή, η οποία αποτελεί την παραδοσιακή αρχή κάθε σχολικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί, από την πλευρά τους, έχουν ήδη αναλάβει τις θέσεις τους από την 1η Σεπτεμβρίου, προετοιμάζοντας σχολαστικά τα πάντα για την ομαλή και ασφαλή υποδοχή των μαθητών.

Παρά την τελετή του αγιασμού στις 11 Σεπτεμβρίου, η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία και η έναρξη των κανονικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες αργότερα. Συγκεκριμένα, το πρώτο μάθημα για τους μαθητές έχει οριστεί για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Αυτή η διάταξη παρέχει ένα σύντομο χρονικό διάστημα μετά τον αγιασμό, επιτρέποντας μια πιο ομαλή μετάβαση από τις καλοκαιρινές διακοπές στην καθημερινότητα του σχολείου και την προσαρμογή στο νέο πρόγραμμα.

Η πρώτη ημέρα στο σχολείο

Η 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα του αγιασμού, δεν θα περιλαμβάνει την πλήρη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά θα έχει έναν κυρίως υποδοχικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Κατά την προσέλευσή τους, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους εκπαιδευτικούς τους και να λάβουν τις πρώτες σημαντικές πληροφορίες για το νέο σχολικό έτος. Οι διευθύνσεις των σχολείων και το διδακτικό προσωπικό θα ενημερώσουν αναλυτικά για το πρόγραμμα σπουδών, τις δραστηριότητες και τις γενικότερες λειτουργίες που θα ισχύουν.

Στόχος αυτής της πρώτης ημέρας είναι η ομαλή επανένταξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και η παροχή όλων των απαραίτητων διευκρινίσεων. Η ενημέρωση αυτή κρίνεται καθοριστική για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων και την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης έναρξης της πλήρους εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία θα ξεκινήσει επίσημα την επόμενη Δευτέρα.

Ώρα προσέλευσης και ανακοινώσεις

Ένα σημαντικό σημείο που αφορά την πρώτη ημέρα είναι ότι η ακριβής ώρα προσέλευσης των μαθητών, καθώς και η ώρα τέλεσης του αγιασμού, δεν είναι κοινή για όλες τις σχολικές μονάδες. Κάθε σχολείο, ανάλογα με τις δικές του ιδιαιτερότητες και τον προγραμματισμό του, θα καθορίσει το δικό του ωράριο για την τελετή και την υποδοχή των μαθητών.

Οι σχετικές ανακοινώσεις για τις συγκεκριμένες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τις διευθύνσεις των επιμέρους σχολικών μονάδων. Αυτές οι ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε γονείς, κηδεμόνες και μαθητές να ενημερωθούν εγκαίρως και να προγραμματίσουν ανάλογα την προσέλευσή τους. Παρόλα αυτά, με βάση την εμπειρία προηγούμενων ετών, η ώρα του αγιασμού υπολογίζεται συνήθως να κυμαίνεται μεταξύ 8:15 και 9:00 το πρωί.

Προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά, το υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την άμεση και αποτελεσματική κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών. Προς αυτή την κατεύθυνση, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ολοκλήρωσης των απαραίτητων προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ο κεντρικός στόχος του υπουργείου είναι να διασφαλίσει ότι η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με όσο το δυνατόν λιγότερες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. Αυτό κρίνεται ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων από την πρώτη ημέρα των μαθημάτων και την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της χώρας, χωρίς καθυστερήσεις ή προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis