Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας: 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2026

Η αστρολόγος Λίτσα Πετρίδη αποκαλύπτει τις αστρολογικές προβλέψεις για την εβδομάδα που διαρκεί από τις 31 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026. Η συγκεκριμένη περίοδος ωθεί σε ξεκαθαρίσματα σχετικά με το τι πραγματικά επιθυμεί ο καθένας και πού αξίζει να αφιερωθεί η ενέργειά του. Οι πλανητικές όψεις διαμορφώνουν ένα τοπίο που ευνοεί την οργάνωση και τις συναισθηματικές αποφάσεις.

Γενικές πλανητικές επιρροές

Ο Ήλιος στην Παρθένο διευκολύνει την καλύτερη οργάνωση τόσο της καθημερινότητας όσο και των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Παράλληλα, ο Ερμής, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση από τις 25 Αυγούστου, ενισχύει τη σκέψη, την πρακτικότητα και την επιθυμία για τάξη. Αυτές οι επιρροές δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί την αναλυτική σκέψη και την αποτελεσματικότητα.

Η Πανσέληνος στους Ιχθύες ενδέχεται να φέρει στην επιφάνεια αισθήματα κούρασης ή καταστάσεις που είχαν κρατηθεί κρυφές. Συνιστάται να μην πιέζεται ο εαυτός περισσότερο από όσο αντέχει. Στον τομέα των αισθηματικών, η Αφροδίτη στον Ζυγό ευνοεί τις συζητήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική συναισθηματική απόφαση, αποκαθιστώντας ισορροπίες στις σχέσεις.

Δημιουργικότητα και κοινωνικές σχέσεις

Για ορισμένα ζώδια, η εβδομάδα αυτή ανοίγει δρόμους για δημιουργικότητα, επικοινωνία και προσωπική έκφραση. Ο Ήλιος στην Παρθένο βοηθά στην ανακάλυψη της χαράς σε πράγματα που είχαν παραμεληθεί. Ο Ερμής, από τις 25 Αυγούστου, ευνοεί συζητήσεις, συμφωνίες και αποφάσεις που αφορούν μελλοντικά σχέδια.

Η Πανσέληνος στους Ιχθύες, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου, φωτίζει φιλίες, κοινωνικές σχέσεις και στόχους που επιδιώκεται να πραγματοποιηθούν. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να δείξει πιο καθαρά τις προθέσεις του. Στα οικονομικά ζητήματα, χρειάζεται μέτρο.

Εστίαση σε οικογενειακά και επαγγελματικά ζητήματα

Οι επόμενες ημέρες ωθούν σε πιο σοβαρή ενασχόληση με ζητήματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή την προσωπική ασφάλεια. Ο Ήλιος στην Παρθένο στρέφει την προσοχή στον ιδιωτικό χώρο, ενώ ο Ερμής, από τις 25 Αυγούστου, βοηθά σε ουσιαστικές συζητήσεις και στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων.

Η Πανσέληνος μπορεί να κορυφώσει ένα επαγγελματικό θέμα ή να οδηγήσει σε μια σημαντική απόφαση σχετικά με την κατεύθυνση που επιθυμεί κάποιος να ακολουθήσει. Η Αφροδίτη στον Ζυγό φέρνει μια πιο ανάλαφρη διάθεση στα αισθηματικά και ευνοεί μια νέα γνωριμία, μια επανασύνδεση ή μια ευχάριστη έξοδο.

Δυναμική και επικοινωνία

Ο Άρης συνεχίζει την πορεία του στο ζώδιο κάποιων, προσφέροντας δύναμη και αποφασιστικότητα, αλλά και αρκετή εσωτερική ένταση. Υπάρχει η επιθυμία για γρήγορη πρόοδο, ωστόσο δεν είναι απαραίτητο κάθε κατάσταση να μετατρέπεται σε μάχη.

Ο Ήλιος στην Παρθένο, σε συνδυασμό με τον Ερμή από τις 25 Αυγούστου, ευνοούν τις μετακινήσεις, τις επικοινωνίες, την τακτοποίηση εγγράφων και τις συζητήσεις που απαιτούν καθαρή σκέψη. Η Πανσέληνος στους Ιχθύες μπορεί να οδηγήσει σε μια διαφορετική οπτική γωνία για ένα σχέδιο, μια συνεργασία ή μια προσωπική πεποίθηση. Στα αισθηματικά, η Αφροδίτη στον Ζυγό φέρνει την ανάγκη για περισσότερη τρυφερότητα και συναισθηματική ασφάλεια.

Προσωπικό ενδιαφέρον και αυτοπεποίθηση

Η εβδομάδα συνεχίζει να έχει έντονο προσωπικό ενδιαφέρον για ορισμένα ζώδια, καθώς ο Δίας παραμένει στο ζώδιό τους και ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Ο Ήλιος, περνώντας στην Παρθένο, τους κάνει πιο προ...

Με πληροφορίες από: tlife.gr