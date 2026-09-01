Καταδίκη πρώην εκπαιδευτικού σε 12 χρόνια φυλάκιση για βιασμό μαθητή στο Νιου Τζέρσεϊ

Η 45χρονη πρώην εκπαιδευτικός Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση για τον βιασμό ενός 15χρονου μαθητή στο Νιου Τζέρσεϊ. Η κατηγορούμενη είχε παραδεχθεί την ενοχή της για τη σεξουαλική κακοποίηση του ανηλίκου, η οποία διήρκεσε για αρκετούς μήνες. Η υπόθεση είχε προκαλέσει ανησυχίες στις αρχές του σχολείου, οδηγώντας στην αποκάλυψη των γεγονότων.

Η απόφαση του δικαστηρίου και η παραδοχή ενοχής

Το δικαστήριο στο Νιου Τζέρσεϊ επέβαλε ποινή κάθειρξης 12 ετών στην 45χρονη Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ, η οποία υπήρξε πρώην εκπαιδευτικός. Η ποινή αφορά την υπόθεση βιασμού ενός 15χρονου μαθητή, για τον οποίο η γυναίκα είχε αναπτύξει εμμονή. Η ίδια, μητέρα δύο παιδιών, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ξεσπώντας σε λυγμούς κατά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου.

Η Χάβεμαν-Νίντραχ είχε παραδεχθεί την ενοχή της τον Ιανουάριο για τη σεξουαλική κακοποίηση του αγοριού. Η πράξη αυτή διήρκεσε για ένα διάστημα έξι μηνών μέσα στο 2024. Στο πλαίσιο της εμμονής της, είχε αποστείλει στον ανήλικο μαθητή περίπου 25.000 μηνύματα, όπως προέκυψε από την έρευνα.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του 15χρονου θύματος

Λίγο πριν την έκδοση της απόφασης, ο 15χρονος μαθητής κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου, περιγράφοντας την πολύμηνη σχέση του με την εκπαιδευτικό. Ο ανήλικος χαρακτήρισε την εμπειρία του ως «σαν εφιάλτη», υπογραμμίζοντας ότι δεν θα ήθελε κανένας άλλος να βιώσει κάτι παρόμοιο με αυτό που πέρασε ο ίδιος.

Στη συγκινητική του κατάθεση, ο μαθητής αποκάλυψε πως για δύο ή τρία χρόνια πίστευε ότι ο ίδιος έφταιγε για όσα συνέβαιναν. Παρά την οδύνη του, δήλωσε στο δικαστήριο: «Τη συγχωρώ για ό,τι έκανε». Η δήλωση αυτή προκάλεσε νέα συναισθηματική φόρτιση στην πρώην εκπαιδευτικό, η οποία ξέσπασε εκ νέου σε κλάματα.

Η δήλωση συγγνώμης της κατηγορούμενης

Κατά την τελική της τοποθέτηση στη δίκη, η Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ εξέφρασε τη βαθιά της μεταμέλεια για τις πράξεις της. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ζητώ βαθιά συγγνώμη για τις πράξεις μου».

Επιπλέον, η πρώην εκπαιδευτικός ανέφερε ότι συγκινήθηκε ιδιαίτερα από τη συγχώρεση που της προσέφερε το θύμα. Η συναισθηματική της κατάσταση ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με τα κλάματα να την κυριεύουν σε διάφορες στιγμές, ειδικά κατά την ακρόαση της μαρτυρίας του ανηλίκου.

Οι ανησυχίες που οδήγησαν στην έρευνα

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε όταν οι αρχές ενημερώθηκαν για ανησυχίες σχετικά με τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού. Ο υποδιευθυντής του σχολείου ήταν αυτός που εξέφρασε τις πρώτες επιφυλάξεις, οδηγώντας στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την αποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, άλλος εκπαιδευτικός φέρεται να είχε παρατηρήσει την Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ να τρίβει τον λαιμό και την πλάτη του 15χρονου μαθητή, καθώς και να αγγίζει το πόδι του. Οι ίδιες μαρτυρίες ανέφεραν ότι η εκπαιδευτικός φλέρταρε με τον ανήλικο, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες και οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos