Νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική: Πρεμιέρα για το Traffic Commander και την ομάδα ΚΟΜΒΟΣ

Η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει από σήμερα, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική. Το σύστημα συνδυάζει το Traffic Commander με την επιχειρησιακή ομάδα Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ., με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό προβλημάτων και την άμεση παρέμβαση της Τροχαίας. Η πρωτοβουλία αυτή αξιοποιεί τόσο ανθρώπινο δυναμικό όσο και προηγμένα τεχνολογικά μέσα για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δυνάμεων στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Το νέο επιχειρησιακό μοντέλο και οι στόχοι του

Το νέο μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο εφαρμόζει η ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική, συνδυάζει το σύστημα Traffic Commander με την Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης, γνωστή ως Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. Ο βασικός στόχος αυτής της συνδυαστικής προσέγγισης είναι ο ταχύτερος εντοπισμός των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση. Παράλληλα, επιδιώκεται η άμεση παρέμβαση των δυνάμεων της Τροχαίας και ο αποτελεσματικότερος συντονισμός τους στους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το νέο σύστημα αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών μέσων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 235 κάμερες κυκλοφορίας, 10 drones για εναέρια επιτήρηση και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα μέσα συνεργάζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, επιτρέποντας τη δημιουργία μιας ενιαίας και συνεχώς επικαιροποιημένης εικόνας της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Η πιλοτική λειτουργία και η πρώτη ουσιαστική δοκιμασία

Το Traffic Commander λειτούργησε πιλοτικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πλήρη εφαρμογή του. Ωστόσο, η πρώτη ουσιαστική δοκιμασία του νέου αυτού σχεδιασμού αναμένεται να λάβει χώρα από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και την πλήρη επαναφορά της καθημερινής δραστηριότητας, παράγοντες που αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο στο λεκανοπέδιο. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εκτιμούν ότι, όταν η κυκλοφορία επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα, το σύστημα θα κληθεί να διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα.

Το μέγεθος του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική

Η εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα. Η Αττική εξυπηρετεί έναν πληθυσμό που υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια κατοίκους.

Καθημερινά, μόνο στο κέντρο της Αθήνας, εισέρχονται περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία κινούνται σε ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο μήκους άνω των 1.623 χιλιομέτρων. Αυτά τα δεδομένα υπογραμμίζουν την ανάγκη για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ικανό να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις.

Ο ρόλος του ΘΕΠΕΚ και η συγκέντρωση δεδομένων

Κεντρικό ρόλο στον νέο σχεδιασμό κατέχει ο Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας, γνωστός ως ΘΕΠΕΚ, ο οποίος βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Ο ΘΕΠΕΚ έχει εκσυγχρονιστεί πλήρως και αποτελεί την έδρα του επιχειρησιακού κέντρου για το νέο μοντέλο.

Στον ΘΕΠΕΚ θα συγκεντρώνονται και θα αξιοποιούνται δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι 235 κάμερες κυκλοφορίας, πληροφορίες για τροχαία συμβάντα και έργα που εκτελούνται στο οδικό δίκτυο, στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, δεδομένα από τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και επιχειρησιακές αναφορές. Αυτή η συγκέντρωση δεδομένων επιτρέπει στους αξιωματικούς να αναλύουν την κατάσταση και να συντονίζουν τις διαθέσιμες δυνάμεις ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Η συμβολή της ομάδας Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.

Πέρα από την τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του νέου συστήματος. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί που ανήκουν στην ομάδα Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. θα επιχειρούν καθημερινά. Αυτοί οι αστυνομικοί θα βρίσκονται τόσο στο επιχειρησιακό κέντρο όσο και στο πεδίο, στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Η παρουσία τους στο πεδίο, σε συνδυασμό με την πληροφόρηση που παρέχεται από το Traffic Commander, επιτρέπει την άμεση και στοχευμένη παρέμβαση σε σημεία όπου παρατηρούνται προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης ή συμβάντα. Ο συντονισμός τους με το κεντρικό σύστημα διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση της ροής των οχημάτων και την άμεση αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης.

Με πληροφορίες από: Enikos