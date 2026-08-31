Έκρηξη σε ΑΤΜ στην Περαχώρα Κορινθίας: Άγνωστοι δράστες άρπαξαν 91.000 ευρώ

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8) σε μηχάνημα αυτόματων αναλήψεων (ΑΤΜ) στην Περαχώρα Κορινθίας. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 91.000 ευρώ, προτού εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το χρονικό της ανατίναξης στην Περαχώρα

Η επίθεση στο μηχάνημα αυτόματων αναλήψεων έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (31/8), συγκεκριμένα γύρω στις 5:00 το πρωί. Οι δράστες ενήργησαν με απόλυτο αιφνιδιασμό στην Περαχώρα Κορινθίας, επιλέγοντας την ώρα αυτή για να πραγματοποιήσουν την ενέργειά τους. Προκάλεσαν μια ισχυρή έκρηξη στο ΑΤΜ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του μηχανήματος.

Η δύναμη της έκρηξης ήταν τέτοια που μετέτρεψε το ΑΤΜ σε σωρό από συντρίμμια, καθιστώντας το εντελώς άχρηστο. Παράλληλα, η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές και στον περιβάλλοντα χώρο του σημείου, αφήνοντας πίσω της εικόνα καταστροφής. Η ανατίναξη του ΑΤΜ αποτέλεσε στόχο των εισβολέων, οι οποίοι φρόντισαν να δράσουν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Η «μαμούθ» λεία και η άμεση φυγή

Μέσα στα λίγα λεπτά που ακολούθησαν την ισχυρή έκρηξη, οι άγνωστοι δράστες κατάφεραν να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους. Επιδίωξαν και τελικά απέσπασαν την κασετίνα που περιείχε τα μετρητά από το κατεστραμμένο ΑΤΜ. Το χρηματικό ποσό που άρπαξαν οι εισβολείς είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ανέρχεται σε περίπου 91.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα διόλου ευκαταφρόνητο χρηματικό ποσό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «μαμούθ» λεία για τους δράστες της ανατίναξης. Αμέσως μετά την αρπαγή των μετρητών, οι άγνωστοι εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Η φυγή τους πραγματοποιήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, προτού προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ειδοποιήθηκαν μετά το συμβάν.

Αναστάτωση στην περιοχή και κινητοποίηση των αρχών

Στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας επικράτησε αναστάτωση λόγω του θορύβου της έκρηξης και της φύσης του γεγονότος. Οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εικόνα της καταστροφής και την είδηση της ληστείας, η οποία προκάλεσε ανησυχία. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν επιβεβλημένη, καθώς οι δράστες παρέμεναν άφαντοι.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αμέσως ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η έρευνα για τους εισβολείς ξεκίνησε αμέσως μετά την άφιξη των αρχών στο σημείο της ανατίναξης. Στόχος ήταν η άμεση ανεύρεση των ατόμων που προκάλεσαν την έκρηξη και άρπαξαν το μεγάλο χρηματικό ποσό.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης

Την προανάκριση και τις εκτεταμένες έρευνες για την υπόθεση της ανατίναξης του ΑΤΜ έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές εργάζονται εντατικά για να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Η διαδικασία της προανάκρισης περιλαμβάνει τη συλλογή μαρτυριών και κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να φανεί χρήσιμο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν και αξιολογούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή. Η ανάλυση του υλικού από τις κάμερες αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την ταυτοποίηση των εισβολέων και τη χαρτογράφηση των κινήσεών τους. Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: Reader