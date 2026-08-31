Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση με τον εντοπισμό ενός νεκρού, κατεψυγμένου βρέφους στην Κυψέλη. Το βρέφος βρέθηκε μέσα σε δοχείο και βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η αστυνομία εντόπισε συνολικά έξι άτομα στο διαμέρισμα, ενώ οι εξελίξεις φέρουν τη μητέρα και την 15χρονη κόρη της να είναι έγκυες.

Ο εντοπισμός του βρέφους και τα πρόσωπα στο διαμέρισμα

Η υπόθεση με το νεκρό, κατεψυγμένο βρέφος που εντοπίστηκε στην Κυψέλη συνεχίζει να προκαλεί ανατροπές. Το βρέφος βρέθηκε μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα, γεγονός που έχει οδηγήσει τις αρχές σε ενδελεχή έρευνα. Στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου έγινε ο εντοπισμός, η αστυνομία βρήκε συνολικά έξι άτομα.

Ανάμεσα στα άτομα αυτά ήταν ένας 43χρονος Έλληνας, μαζί με τους δύο ανήλικους γιους του, ηλικίας 12 και 9 ετών. Επίσης, στο διαμέρισμα βρισκόταν η 28χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, η 15χρονη κόρη της, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός. Ο 26χρονος δηλώνει σύντροφος της 15χρονης, ενώ και οι δύο γυναίκες, η 28χρονη και η 15χρονη, είναι έγκυες.

Η δήλωση της 28χρονης μητέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι το νεκρό βρέφος ήταν δικό της. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι απέβαλε πριν από περίπου οκτώ μήνες. Από τότε, όπως ανέφερε, διατηρούσε το βρέφος στην κατάψυξη.

Επιπλέον, η 28χρονη φέρεται να δήλωσε ότι μετέφερε το βρέφος από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, διατηρώντας το κατεψυγμένο. Αυτή η δήλωση αποτελεί ένα κεντρικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν όλα αυτά.

Ο ρόλος του διαχειριστή και οι υποψίες

Ο διαχειριστής του διαμερίσματος, ο οποίος ήταν αυτός που ενημέρωσε την αστυνομία, μίλησε για τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Όπως αποκάλυψε, η οικογένεια είχε κάνει κράτηση μέσω της πλατφόρμας Booking και είχε ζητήσει ανανέωση της διαμονής της. Ωστόμως, υπήρχαν παράπονα από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας σχετικά με τη φασαρία που προκαλούσαν οι ένοικοι.

Ο διαχειριστής ανέφερε ότι όσο πλησίαζε η ημέρα της αναχώρησής τους, εμφανίστηκαν κάποια μικροπροβλήματα. Την ημέρα της αναχώρησης, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει έλεγχος στο διαμέρισμα, καθώς υπήρχαν ενδείξεις προβλήματος. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το σπίτι βρισκόταν σε άθλια κατάσταση.

Ενδείξεις και ευρήματα στο διαμέρισμα

Οι υποψίες εντάθηκαν όταν υπήρξε μία υπόνοια για ναρκωτικά, καθώς βρέθηκαν σπασμένα χάπια στην κουζίνα του διαμερίσματος. Ο διαχειριστής τόνισε επίσης ότι υπήρξαν υποψίες σχετικά με ένα από τα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, καθώς δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στην απόφαση να κληθεί η αστυνομία. Μάλιστα, ο κύριος από τη διαχειρίστρια εταιρεία, που πήγε να ελέγξει το διαμέρισμα, κλείδωσε τους ενοίκους μέσα μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Στο διαμέρισμα, σύμφωνα με τον διαχειριστή, εντοπίστηκαν επίσης αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου και κάμερες.

Η συγκεκριμένη οικογένεια είχε διαμείνει στο διαμέρισμα για περίπου έναν μήνα, πριν από την αποκάλυψη των παραπάνω γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Topontiki