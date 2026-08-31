Χανιά: Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία των Χανίων, μετά τον θάνατο ενός 11χρονου κοριτσιού από την Πολωνία, το οποίο έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή του Πλατανιά. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το μεσημέρι στον Εισαγγελέα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Η τραγωδία στην πισίνα των Χανίων

Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο της 11χρονης συνέβη την Κυριακή, όταν το μικρό κορίτσι, το οποίο βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με την οικογένειά του, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου στον Πλατανιά.

Η είδηση της τραγωδίας προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και των σωστικών συνεργείων, με τις προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού να ξεκινούν επί τόπου.

Οι προσπάθειες διάσωσης

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης της 11χρονης. Παράλληλα, ένας ναυαγοσώστης φέρεται να έσπευσε άμεσα να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.

Η μικρή μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων, με περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας να ανοίγει τον δρόμο στο ασθενοφόρο για την ταχύτερη δυνατή μεταφορά. Ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε στα Επείγοντα του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Οι πέντε συλλήψεις

Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων προχώρησαν σε συνολικά πέντε συλλήψεις για την υπόθεση. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τρία άτομα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ξενοδοχείου και οι δύο γονείς της 11χρονης.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο 43χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου, η 45χρονη υπεύθυνη λειτουργίας και ο 22χρονος ναυαγοσώστης. Επίσης, συνελήφθησαν οι γονείς της 11χρονης, ηλικίας 45 και 41 ετών αντίστοιχα.

Οδηγούνται στον Εισαγγελέα

Όλοι οι συλληφθέντες για την τραγωδία στην πισίνα του ξενοδοχείου στα Χανιά θα οδηγηθούν σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του Εισαγγελέα. Εκεί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του ανήλικου κοριτσιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πλευρά του ξενοδοχείου υποστηρίζεται ότι το παιδί βρισκόταν εκτός πισίνας όταν κατέρρευσε, ένα στοιχείο που ενδεχομένως να αποτελέσει μέρος των εξηγήσεων που θα δοθούν στις αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki