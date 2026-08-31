Ρατσιστική επίθεση και ξυλοδαρμός μεταναστών στα Πατήσια

Δύο αδέλφια από το Πακιστάν, οι οποίοι εργάζονται ως μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα, έπεσαν θύματα άγριου ξυλοδαρμού με εμφανή ρατσιστικά κίνητρα στην περιοχή των Πατησίων. Η επίθεση καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, λίγο μετά τις 6, στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, συγκεκριμένα στην οδό Καμπούρογλου, όπου οι δύο άνδρες δέχθηκαν απρόκλητα χτυπήματα από έναν σωματώδη τύπο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και να χρειαστεί η μεταφορά τους σε νοσοκομείο.

Η στιγμή της επίθεσης

Σύμφωνα με τη λεπτομερή καταγγελία των αδελφών, την επίμαχη ημέρα είχαν αναχωρήσει από την κατοικία τους με προορισμό τον σταθμό Κάτω Πατησίων. Μετέφεραν μαζί τους δώρα που είχαν φέρει από το Πακιστάν, τα οποία προορίζονταν για έναν φίλο τους, καθώς τους τα είχε δώσει η οικογένειά του. Καθώς περπατούσαν σε ένα σημείο στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, κοντά σε ένα μίνι μάρκετ, παρατήρησαν έναν σωματώδη άνδρα, ύψους περίπου δύο μέτρων και με πολύ γυμνασμένο σώμα, ο οποίος αγριοκοίταξε τον έναν από τους αδελφούς χωρίς εμφανή λόγο.

Ξαφνικά και αιφνιδιαστικά, ο δράστης πλησίασε από πίσω και άρχισε να χτυπά με μανία, χρησιμοποιώντας γροθιές και κλωτσιές, τον αδελφό Οσμάν. Οι περιγραφές των θυμάτων αναφέρουν ότι ο άνδρας χτυπούσε με την τεχνική ενός μποξέρ ή παλαιστή, ενώ είχε κοντοκουρεμένα μαλλιά και αρκετά ξυρισμένο κεφάλι. Κατά τη διάρκεια της βίαιης επίθεσης, ακούστηκε ξεκάθαρα η ρατσιστική φράση: «Γαμώ το Πακιστάν».

Τραυματισμοί και καταγγελία στην αστυνομία

Όταν ο δεύτερος αδελφός προσπάθησε να παρέμβει, φωνάζοντας «Σταμάτα, γιατί χτυπάς;», ο δράστης του έριξε μια δυνατή γροθιά στη μύτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει η μύτη του και να αρχίσει αμέσως να τρέχει αίμα. Κάποια παιδιά που βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης προσέφεραν βοήθεια στα τραυματισμένα θύματα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο κοντινό νοσοκομείο Παμμακάριστος για τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο άνδρες παρέμειναν στο νοσοκομείο για περίπου τρεισήμισι ώρες, όπου έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Συγκεκριμένα, στον Οσμάν χρειάστηκε να γίνουν ράμματα δίπλα από το μάτι, καθώς το δέρμα του είχε ανοίξει από τα χτυπήματα. Στο νοσοκομείο προσήλθαν και αστυνομικοί, οι οποίοι τους έδειξαν φωτογραφίες και, όπως καταγγέλλουν, τους συμβούλεψαν να μην προβούν σε περαιτέρω ενέργειες. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, τα αδέλφια προχώρησαν κανονικά σε καταγγελία στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ζωή των θυμάτων στην Ελλάδα

Και οι δύο αδελφοί εργάζονται ως εργάτες σε εργαστήριο χρυσοχοΐας, συνεισφέροντας στην ελληνική οικονομία. Ο ένας από αυτούς δήλωσε ότι ζει στην Ελλάδα από το 2007 και διαθέτει όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. Σχολιάζοντας το περιστατικό και την αίσθηση που του προκάλεσε, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτά μας θυμίζουν ότι έκανε παλιά η Χρυσή Αυγή εδώ στις γειτονιές μας».

Με πληροφορίες από: topontiki.gr