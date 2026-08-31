Αυστηροί κανόνες διαβίωσης σε ιστορικό χωριό της Βρετανίας

Στο ιστορικό χωριό Wentworth, που βρίσκεται στο νότιο Γιορκσάιρ της Αγγλίας, κοντά στο Ρόδεραμ, ισχύουν αυστηρότατοι κανόνες διαβίωσης. Οι κάτοικοι και οι τοπικές επιχειρήσεις υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με ένα σύνολο «δρακόντειων» περιορισμών, οι οποίοι καθορίζουν την εξωτερική εμφάνιση των ακινήτων και τις καθημερινές τους συνήθειες. Αυτοί οι κανόνες αποτελούν προϋπόθεση για όποιον επιθυμεί να διαμείνει σε αυτό το περιζήτητο οικιστικό περιβάλλον.

Η επίβλεψη του κτήματος και οι περιορισμοί

Το γραφικό χωριό Wentworth τελεί υπό την επίβλεψη του σερ Φίλιπ Νέιλορ-Λέιλαντ και της λαίδης Τζούλιετ Τάντγκελ. Οι κανόνες που επιβάλλονται είναι αυστηροί και αφορούν τόσο τους κατοίκους όσο και τις τοπικές επιχειρήσεις, απαιτώντας απόλυτη συμμόρφωση. Ο Αλεξάντερ Ντέιβις-Τέρι, ο οποίος είναι επικεφαλής του κτήματος, τονίζει ότι το χρώμα των ακινήτων δηλώνει ξεκάθαρα την ιδιοκτησία του κτήματος.

Παρόλο που αναγνωρίζεται ότι το πράσινο χρώμα μπορεί να μην αρέσει σε όλους, πολλοί κάτοικοι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το κύρος που προσφέρει η διαμονή σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Το ιστορικό αυτό κτήμα διατηρεί μια ιδιαίτερη αισθητική, η οποία προστατεύεται μέσω των επιβεβλημένων προδιαγραφών.

Το πράσινο των θυρών και το λευκό των παραθύρων

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς κανόνες αφορά το χρώμα της εξωτερικής πόρτας των σπιτιών. Όποιος επιθυμεί να μετακομίσει στο Wentworth πρέπει να αποδεχθεί ότι η πόρτα του σπιτιού του θα είναι βαμμένη αποκλειστικά σε πράσινο χρώμα. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι γνωστή ως «Wentworth Green» και επιβάλλεται αυστηρά από το κτήμα, με στόχο την ομοιομορφία, όπως εξηγεί ο τοπικός έμπορος κρασιών, Ματ Θόμπσον.

Οι περιορισμοί στην εμφάνιση των σπιτιών δεν σταματούν στις πόρτες. Όλα τα ακίνητα στο μικρό χωριό είναι ενοικιαζόμενα και είναι κατασκευασμένα από τοπικό ψαμμίτη σε μελί χρώμα. Επιπλέον, υποχρεώνονται να έχουν τα κουφώματα των παραθύρων βαμμένα στο ίδιο ακριβώς σπασμένο λευκό ή κρεμ χρώμα, διατηρώντας έτσι μια ενιαία αισθητική σε ολόκληρο τον οικισμό.

Κανόνες συντήρησης και κήπων

Οι απαιτήσεις του κτήματος επεκτείνονται και στη συντήρηση των εξωτερικών χώρων. Συνιστάται θερμά στους κατοίκους να διατηρούν τα γρασίδια και τα δέντρα των κήπων τους απόλυτα περιποιημένα και κουρεμένα. Η φροντίδα αυτή συμβάλλει στη διατήρηση της συνολικής εικόνας του χωριού.

Για τις εργασίες συντήρησης των σπιτιών, τα οποία είναι γεωργιανής αρχιτεκτονικής, επιτρέπεται η χρήση μόνο εγκεκριμένων εργολάβων. Αυτοί οι εργολάβοι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις ιδιαιτερότητες των κτισμάτων και να διασφαλίζουν την τήρηση των προδιαγραφών. Η διατήρηση της συμμετρίας στα παράθυρα, τις πόρτες και τις υδρορροές θεωρείται θεμελιώδους σημασίας για την αρχιτεκτονική συνοχή του Wentworth.

Ενοίκια και εμπορικές δραστηριότητες

Όσον αφορά τις κατοικίες, ο Ματ Θόμπσον αναφέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο χωριό ολόκληρη τη ζωή τους. Αυτό οφείλεται σε παλαιούς κανόνες που επέτρεπαν τη μεταβίβαση του χαμηλού ενοικίου από γενιά σε γενιά. Ωστόσο, μόλις εκλείψει η γραμμή αίματος μιας οικογένειας, η τιμή του ενοικίου εκτοξεύεται, αλλάζοντας τα δεδομένα για τους νέους ενοικιαστές.

Οι εμπορικές δραστηριότητες στο Wentworth είναι ελάχιστες. Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους εμπορικούς δρόμους, στο χωριό δεν θα βρει κανείς μαγαζιά με έτοιμο φαγητό. Οι μόνες επιχειρήσεις που λειτουργούν είναι η παμπ George and Dragon, το καφέ Old Smythie, το Rockingham Arms και το τοπικό παντοπωλείο, διατηρώντας έναν παραδοσιακό χαρακτήρα.

Όρια ταχύτητας και τουριστική κίνηση

Στο χωριό ισχύει ένα αυστηρό όριο ταχύτητας, περίπου 48 χιλιομέτρων την ώρα. Παρά το όριο αυτό, παρατηρείται αυξημένη κίνηση οχημάτων, κυρίως λόγω των τουριστών που επισκέπτονται την εντυπωσιακή αρχοντική κατοικία Wentworth Woodhouse και το τοπικό κέντρο κήπου. Αυτή η αυξημένη επισκεψιμότητα φέρνει προκλήσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Λόγω της κατάστασης αυτής, οι κάτοικοι διεξάγουν εκστρατεία, επιδιώκοντας πιθανώς την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την αυξημένη κυκλοφορία και τη διατήρηση της ηρεμίας του οικισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta