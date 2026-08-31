Επεισοδιακή πτήση από Χανιά για Θεσσαλονίκη: Πολύωρη αναμονή και αναστάτωση

Μια πτήση χαμηλού κόστους, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει από τα Χανιά με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, εξελίχθηκε σε μια επεισοδιακή εμπειρία για τους 183 επιβάτες της. Η αναμονή στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» διήρκεσε τουλάχιστον πέντε ώρες, συνοδευόμενη από απρόβλεπτες εξελίξεις, τεχνικά προβλήματα και έντονες αντιδράσεις. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με φωνές, λιποθυμίες και κρίσεις πανικού, οδηγώντας στην επέμβαση των αστυνομικών αρχών.

Το αρχικό τεχνικό πρόβλημα

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 737, το οποίο μετέφερε 183 επιβάτες, ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί από τα Χανιά στις 16:40. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης στον διάδρομο του αεροδρομίου «Δασκαλογιάννης», παρουσιάστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα.

Εξαιτίας αυτής της δυσλειτουργίας, ο πιλότος έλαβε την απόφαση να επιστρέψει το αεροσκάφος στη θέση στάθμευσης. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως τεχνικοί, προκειμένου να ελέγξουν το αεροσκάφος και να διαπιστώσουν εάν ήταν ασφαλές να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη πτήση προς τη Θεσσαλονίκη.

Πολύωρη καθυστέρηση και νέα ένδειξη

Η διαδικασία ελέγχου από τους τεχνικούς κράτησε αρκετές ώρες, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη και πολύωρη καθυστέρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν επιχειρήθηκε εκ νέου η εκκίνηση των κινητήρων, περίπου δύο ώρες μετά το αρχικό συμβάν, παρουσιάστηκε και πάλι μια ένδειξη στα όργανα του αεροσκάφους.

Αυτή η επανεμφάνιση του προβλήματος είχε ως αποτέλεσμα η αναχώρηση να καθυστερήσει εκ νέου, επιβαρύνοντας την ήδη τεταμένη κατάσταση. Οι 183 επιβάτες παρέμειναν μέσα στο αεροσκάφος για περίπου πέντε ώρες, βιώνοντας έντονη δυσφορία και αγανάκτηση λόγω της παρατεταμένης αναμονής.

Το ζήτημα του νερού και η κλιμάκωση της έντασης

Η παραμονή των επιβατών για πέντε ώρες εντός του αεροσκάφους, χωρίς να έχει επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα, προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια και εκνευρισμό. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες ζήτησαν νερό.

Τότε, ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να το πληρώσουν, γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα. Αυτή η εξέλιξη συνέβαλε στην κλιμάκωση της έντασης και της αγανάκτησης μεταξύ των ταξιδιωτών, οι οποίοι βίωναν μια εξαιρετικά δυσάρεστη και απρόβλεπτη κατάσταση.

Επεισόδια πριν την τελική αναχώρηση

Μετά από περίπου πέντε ώρες αναμονής και αβεβαιότητας, δόθηκε τελικά το «πράσινο φως» για την αναχώρηση της πτήσης. Ωστόσο, τη στιγμή που το αεροσκάφος άρχισε να τροχοδρομεί για δεύτερη φορά, αρκετοί επιβάτες αντέδρασαν έντονα.

Δήλωσαν ότι δεν επιθυμούσαν πλέον να ταξιδέψουν υπό αυτές τις συνθήκες, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν φωνές και μεγάλη αναστάτωση εντός του αεροσκάφους. Κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων, μία γυναίκα λιποθύμησε, ενώ μία ακόμη υπέστη κρίση πανικού, γεγονότα που υπογραμμίζουν την ψυχολογική πίεση που βίωσαν οι επιβάτες.

Επέμβαση της Αστυνομίας

Λόγω της σοβαρότητας των επεισοδίων και της έντονης αναστάτωσης που επικρατούσε στο αεροσκάφος και στο αεροδρόμιο, κλήθηκε η Αστυνομία. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα προκειμένου να κατευνάσουν τα πνεύματα και να διαχειριστούν την ένταση που είχε δημιουργηθεί.

Η παρουσία των αρχών ήταν απαραίτητη για την αποκατάσταση της τάξης και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πολύωρης καθυστέρησης και της έντονης δυσαρέσκειας των επιβατών, σε μια πτήση που χαρακτηρίστηκε από απρόβλεπτες εξελίξεις και μεγάλη ταλαιπωρία.

Με πληροφορίες από: Reader