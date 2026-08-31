Τα δύο φίδια που διασώθηκαν από τσίρκο και έγιναν «σταρ» στο Bioparque Pantanal

Δύο φίδια, τα οποία διασώθηκαν πριν από τρία χρόνια από ένα τσίρκο στη Βραζιλία, έχουν πλέον εγκατασταθεί στο Bioparque Pantanal, στο Κάμπο Γκράντε. Πρόκειται για τον βόα Rachel Carson και τον αλμπίνο πύθωνα Capitu, τα οποία έχουν αφήσει πίσω τους τη ζωή των παραστάσεων και ζουν υπό επιτήρηση στους χώρους του πάρκου. Η ιστορία τους αναδεικνύει τη σημασία της διάσωσης άγριων ζώων και της παροχής κατάλληλης φροντίδας σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.

Η διάσωση από το τσίρκο και οι νομικές συνέπειες

Η περιπέτεια των δύο φιδιών ξεκίνησε στην πόλη Αμαμπάι, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ, όταν οι Αρχές παρενέβησαν σε μια παράσταση τσίρκου. Ο βόας Rachel Carson και ο αλμπίνος πύθωνας Capitu διασώθηκαν από αυτό το περιβάλλον, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας ζωής γι' αυτά.

Η επέμβαση των Αρχών είχε και νομικές συνέπειες για τον ιδιοκτήτη του τσίρκου. Του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 7.875 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 47.380 ρεάλ Βραζιλίας. Επιπλέον, κινήθηκαν διαδικασίες σε βάρος του για παράνομη κατοχή άγριου ζώου, καθώς και για εισαγωγή εξωτικού είδους στη χώρα χωρίς την απαραίτητη άδεια, υπογραμμίζοντας την αυστηρότητα της νομοθεσίας για την προστασία της άγριας ζωής.

Νέο σπίτι στο Bioparque Pantanal

Μετά τη διάσωσή τους, τα δύο φίδια μεταφέρθηκαν στο Bioparque Pantanal. Κατά την άφιξή τους, διαπιστώθηκε ότι είχαν περάσει αρκετά χρόνια σε ανθρώπινο περιβάλλον, γεγονός που τα είχε εξοικειώσει με την ανθρώπινη παρουσία. Αυτή η μακρόχρονη επαφή είχε ως αποτέλεσμα να μην διαθέτουν πλέον τις φυσικές δεξιότητες που θα ήταν απαραίτητες για την επιβίωσή τους μόνα τους στη φύση.

Λόγω αυτής της κατάστασης, η επιστροφή τους στο φυσικό τους περιβάλλον δεν κρίθηκε ασφαλής επιλογή. Έτσι, ο βόας Rachel Carson και ο πύθωνας Capitu εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο Bioparque Pantanal, όπου βρίσκονται υπό τη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση μιας εξειδικευμένης ομάδας. Η απόφαση αυτή διασφαλίζει την ευημερία και την ασφάλειά τους σε ένα ελεγχόμενο και προστατευμένο περιβάλλον.

Ειδικές βόλτες και καθημερινότητα

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νέας τους ζωής στο Bioparque είναι ότι τα δύο φίδια δεν παραμένουν συνεχώς περιορισμένα στους χώρους φιλοξενίας τους. Οι υπεύθυνοι του πάρκου τους επιτρέπουν κατά διαστήματα να βγαίνουν και να κινούνται ελεύθερα στους διαδρόμους του Bioparque. Αυτές οι βόλτες πραγματοποιούνται πάντα υπό στενή επιτήρηση, διασφαλίζοντας την ασφάλεια τόσο των ζώων όσο και των επισκεπτών.

Οι έξοδοι αυτές δεν έχουν μόνο ως στόχο να εντυπωσιάσουν τους επισκέπτες. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, επιτρέπουν στα φίδια να εκτίθενται στο φυσικό φως και να έρχονται σε επαφή με διάφορα ερεθίσματα, όπως νέες μυρωδιές και ήχους. Η διαδικασία αυτή συμπληρώνει τον τεχνητό φωτισμό που υπάρχει στους χώρους φιλοξενίας τους και εφαρμόζεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της Ibama, διασφαλίζοντας την τήρηση των προδιαγραφών για την ευζωία των ζώων.

Παρακολούθηση και χαρακτηριστικά των φιδιών

Μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών παρακολουθεί συστηματικά την κατάσταση της υγείας και της συμπεριφοράς των δύο φιδιών. Πραγματοποιούνται τακτικές εξετάσεις και ελέγχεται η προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ο πύθωνας Capitu έχει μήκος που αγγίζει περίπου τα 2,5 μέτρα, ενώ ο βόας Rachel Carson φτάνει περίπου τα 2 μέτρα.

Το όνομα του βόα, Rachel Carson, αποτελεί φόρο τιμής στην Αμερικανίδα επιστήμονα και συγγραφέα, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας. Η Rachel Carson έγινε ιδιαίτερα γνωστή για το έργο της «Silent Spring», ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1962 και είχε σημαντικό αντίκτυπο στην περιβαλλοντική συνείδηση.

Το Bioparque Pantanal: Ένα παγκόσμιο ενυδρείο

Το Bioparque Pantanal, το οποίο φιλοξενεί πλέον τον βόα Rachel Carson και τον πύθωνα Capitu, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα ενυδρείων γλυκού νερού στον κόσμο. Οι εγκαταστάσεις του διαθέτουν συνολικά 239 δεξαμενές, οι οποίες περιέχουν περίπου 5 εκατομμύρια λίτρα νερού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οικοσύστημα για τα φιλοξενούμενα είδη.

Το συγκρότημα εγκαινιάστηκε το 2022 και βρίσκεται στο Parque das Nações Indígenas, στην πόλη Κάμπο Γκράντε. Καταλαμβάνει μια εκτεταμένη έκταση περίπου 19.000 τετραγωνικών μέτρων, προσφέροντας άφθονο χώρο για τα 458 είδη που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta