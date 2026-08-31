Η Σερβία αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών στους προημιτελικούς του EuroVolley

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ Γυναικών έγραψε ιστορία, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroVolley. Αυτή είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της που φτάνει σε αυτή τη φάση, και η πρώτη μετά από 35 χρόνια. Η αντίπαλος της Ελλάδας στους «8» θα είναι η Σερβία, η οποία προέκυψε από την αναμέτρηση με την Κροατία.

Η ιστορική πρόκριση της Εθνικής

Οι Ελληνίδες αθλήτριες πέτυχαν μια σημαντική νίκη απέναντι στη Γαλλία, η οποία θεωρούνταν ένα από τα φαβορί του θεσμού. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο Μπρνο της Τσεχίας την Κυριακή 30 Αυγούστου, έληξε με 3-0 σετ υπέρ της Ελλάδας, με επιμέρους σκορ 25-16, 25-18 και 25-20.

Σε αυτή την αναμέτρηση, η Μάρθα Ανθούλη αναδείχθηκε σε πρωταγωνίστρια για την Εθνική ομάδα, συγκεντρώνοντας συνολικά 20 πόντους. Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελλάδας στα προημιτελικά του EuroVolley μετά από τρεισήμισι δεκαετίες.

Η Σερβία οριστικοποιήθηκε ως αντίπαλος

Μετά την πρόκριση, η Εθνική ομάδα βόλεϊ Γυναικών περίμενε να μάθει την αντίπαλό της, η οποία θα προέκυπτε από το ζευγάρι Σερβία – Κροατία. Ο αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων ολοκληρώθηκε επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Μπρνο της Τσεχίας, με τη Σερβία να επικρατεί της Κροατίας με 3-1 σετ.

Πλέον, οι δύο ομάδες αναμένουν την επίσημη ανακοίνωση για την ακριβή ώρα διεξαγωγής του προημιτελικού αγώνα. Το ματς της φάσης των «8» έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η αναμέτρηση Σερβίας – Κροατίας

Η Σερβία επικράτησε της Κροατίας με επιμέρους σκορ 19-25, 25-19, 25-17 και 25-12. Οι πόντοι της Σερβίας προήλθαν από 3 άσους, 49 επιθέσεις, 15 μπλοκ, ενώ επωφελήθηκε και από 27 λάθη των αντιπάλων της. Αντίστοιχα, οι πόντοι της Κροατίας προήλθαν από 6 άσους, 45 επιθέσεις και 4 μπλοκ, ενώ η Σερβία υπέπεσε σε 18 λάθη.

Οι πρωταγωνίστριες των δύο ομάδων

Για τη Σερβία, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Τέρζιτς, ξεχώρισαν οι Ιβάνοβιτς με 10 πόντους (8/22 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Πόποβιτς με 7 πόντους (2/5 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Κούρταγκιτς με 12 πόντους (5/11 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Ουζλελατς με 18 πόντους (15/38 επ., 3 μπλοκ) και Μπόσκοβιτς με 18 πόντους (17/33 επ., 1 μπλοκ). Η Ζούμπιτς συνεισέφερε 2 πόντους (2/2 επ.).

Από την πλευρά της Κροατίας, με προπονητή τον Αρμπούτινα, οι αθλήτριες που σημείωσαν τους περισσότερους πόντους ήταν η Γκρμπάβιτσα και η Φάμπρις, αμφότερες με 15 πόντους. Η Γκρμπάβιτσα είχε 13/32 επ. και 2 άσους, ενώ η Φάμπρις 14/41 επ. και 1 μπλοκ. Η Στρούνιακ και η Μπούτιγκαν σημείωσαν 6 πόντους η καθεμία, η Γκράμπιτς 4, η Μπέτσιτς 3, και οι Αντούνοβιτς, Μιχάλιεβιτς, Τρίτσολ 2 πόντους αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Πέρα από την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα των προημιτελικών περιλαμβάνει και άλλους αγώνες. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, είναι προγραμματισμένες οι αναμετρήσεις: Πολωνία (Α1) – Πορτογαλία (Γ4) στις 16:00 στην Κωνσταντινούπολη, Βουλγαρία (Β4) – Ιταλία (Δ1) στις 17:00 στο Μπρνο, Ολλανδία (Γ2) – Σλοβενία (Α3) στις 19:00 στην Κωνσταντινούπολη, και Τσεχία (Β2) – Σουηδία (Δ3) στις 20:00 στο Μπρνο.

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθούν οι αγώνες: Βέλγιο (Γ1) – Γερμανία (Α4) στις 16:00 στην Κωνσταντινούπολη και Τουρκία (Α2) – Αζερμπαϊτζάν (Γ3) στις 19:00, επίσης στην Κωνσταντινούπολη.

Με πληροφορίες από: Athletiko