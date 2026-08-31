Απόπειρα αρπαγής με πυροβολισμούς στην Αργυρούπολη: Στο νοσοκομείο 46χρονος

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελληνική Αστυνομία μετά από καταγγελία 46χρονου άνδρα για ένοπνη επίθεση και απόπειρα αρπαγής στην Αργυρούπολη. Ο άνδρας, με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, διακομίστηκε σε νοσοκομείο φέροντας διαμπερές τραύμα από σφαίρα στον ώμο, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Το αιματηρό περιστατικό στην οδό Γραβιάς

Σύμφωνα με την κατάθεση που φέρεται να έδωσε στους θεράποντες ιατρούς και τους αστυνομικούς, το περιστατικό συνέβη περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα στην οδό Γραβιάς στην Αργυρούπολη. Ο 46χρονος υποστήριξε ότι έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από τέσσερις άγνωστους δράστες.

Οι άγνωστοι τον προσέγγισαν αιφνιδιαστικά και, ασκώντας του σωματική βία, επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν παρά τη θέλησή του σε ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια αυτής της απόπειρας αρπαγής, ο 46χρονος τραυματίστηκε από σφαίρα στον ώμο.

Διακομιδή στο νοσοκομείο και κατάσταση υγείας

Ο τραυματισμένος άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με δικό του όχημα, όπου και λαμβάνει ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί διαπίστωσαν διαμπερές τραύμα από σφαίρα στον ώμο του.

Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του 46χρονου δεν εμπνέει ανησυχία, γεγονός που επιτρέπει την πλήρη συνεργασία του με τις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας

Τη διενέργεια της προανάκρισης έχει αναλάβει το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας. Οι αστυνομικοί ερευνούν σχολαστικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί η ακρίβεια της καταγγελίας του 46χρονου και να ταυτοποιηθούν τα άτομα που εμπλέκονται στην επίθεση και την απόπειρα αρπαγής.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr