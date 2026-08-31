Νέα ηλεκτρονικά «σαρώματα» για εκπρόθεσμα ΚΤΕΟ: έρχονται πρόστιμα 400 ευρώ

Ο κλοιός των ηλεκτρονικών ελέγχων γύρω από τους ιδιοκτήτες οχημάτων σφίγγει ακόμη περισσότερο, καθώς η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προετοιμάζει νέες μαζικές διασταυρώσεις. Στο στόχαστρο μπαίνουν αυτή τη φορά τα οχήματα που δεν έχουν υποβληθεί στον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ). Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στο ηλεκτρονικό «σκανάρισμα» του στόλου των οχημάτων της χώρας.

Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και το πρόστιμο των 400 ευρώ

Οι επερχόμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις έχουν ως βασικό στόχο τον εντοπισμό ιδιοκτητών οχημάτων που έχουν αφήσει το όχημά τους χωρίς τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο. Η «καμπάνα» για όσους εντοπιστούν ως εκπρόθεσμοι μπορεί να ανέλθει έως και τα 400 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση των αρχών να ενισχύσουν την τήρηση των κανονισμών.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν ήδη από τις αρχές του έτους. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, έχουν αποσταλεί περίπου 300.000 ειδοποιήσεις και πρόστιμα σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, καθώς και σε όσους δεν είχαν εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας τους. Αυτή η νέα φάση των διασταυρώσεων επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρονικών ελέγχων.

Το επόμενο βήμα στους ελέγχους οχημάτων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για τη διενέργεια μιας νέας, μαζικής διασταύρωσης δεδομένων. Αυτή τη φορά, η διασταύρωση θα γίνει με τα αρχεία που τηρούνται στα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).

Ο κεντρικός στόχος είναι να εντοπιστούν όλα τα αυτοκίνητα και τα λοιπά οχήματα για τα οποία έχει παρέλθει η προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου. Παράλληλα, θα ελέγχεται εάν αυτή η υποχρέωση έχει εκπληρωθεί και καταγραφεί στα ηλεκτρονικά συστήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των ιδιοκτητών.

Πώς θα γίνεται ο εντοπισμός των παραβάσεων

Για τη διενέργεια των νέων αυτών ελέγχων, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το βασικό έγγραφο που θα εξετάζεται είναι το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου κάθε οχήματος, με έμφαση στην ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί ο επόμενος υποχρεωτικός έλεγχος.

Παράβαση θα διαπιστώνεται σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου. Αυτό μπορεί να προέρχεται είτε από περιοδικό ΚΤΕΟ που έχει διενεργηθεί στην Ελλάδα, είτε από αναγνώριση αντίστοιχου πιστοποιητικού από το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, για να θεωρηθεί παράβαση, θα πρέπει να έχει εκπνεύσει και η προβλεπόμενη προθεσμία για τον έλεγχο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η απουσία του ΚΤΕΟ από το ηλεκτρονικό αρχείο δεν συνεπάγεται αυτόματα την επιβολή προστίμου, καθώς θα εξετάζονται και άλλες παράμετροι.

Ειδικές προθεσμίες ανάλογα με τις ελλείψεις

Για τα οχήματα που στον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο είχαν χαρακτηριστεί ως «Επιτυχή» ή είχαν καταγραφεί μόνο «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», προβλέπεται ένα μικρό χρονικό περιθώριο ανοχής. Συγκεκριμένα, η παράβαση θα καταγράφεται μόνο εάν η ημερομηνία του επόμενου ΚΤΕΟ έχει παρέλθει κατά περισσότερο από μία εβδομάδα σε σχέση με την ημερομηνία κατά την οποία διενεργείται η ηλεκτρονική διασταύρωση.

Αυτό το περιθώριο δίνει μια μικρή ευελιξία στους ιδιοκτήτες που ενδέχεται να έχουν καθυστερήσει λίγο, αλλά δεν ισχύει για όλες τις κατηγορίες ελλείψεων. Η διαφοροποίηση στις προθεσμίες υπογραμμίζει την προσέγγιση των αρχών να διακρίνουν μεταξύ των διαφόρων επιπέδων σοβαρότητας των τεχνικών προβλημάτων.

Αυστηρότητα για σοβαρές και επικίνδυνες ελλείψεις

Η κατάσταση γίνεται αυστηρότερη για τα οχήματα στα οποία, κατά τον προηγούμενο έλεγχο, είχαν καταγραφεί «Σοβαρές Ελλείψεις». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχές θα εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή εάν ο ιδιοκτήτης επέστρεψε για τον υποχρεωτικό επανέλεγχο εντός της προθεσμίας που του είχε δοθεί. Η μη τήρηση αυτής της προθεσμίας θα οδηγεί σε διαπίστωση παράβασης.

Ακόμη πιο αυστηροί είναι οι κανόνες για τις «Επικίνδυνες Ελλείψεις». Για τα οχήματα που φέρουν τέτοιου είδους προβλήματα, δεν υπάρχει κανένα αντίστοιχο περιθώριο ανοχής. Τα συγκεκριμένα οχήματα απαγορεύεται ρητά να κυκλοφορούν στους δρόμους, έως ότου διορθωθούν πλήρως τα εντοπισμένα προβλήματα και ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επανελέγχου και πιστοποίησης της ασφάλειάς τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki