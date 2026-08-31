Αργυρούπολη: Άνδρας κατήγγειλε απόπειρα αρπαγής και πυροβολισμό στον ώμο

Σκηνές που θύμισαν Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν αργά χθες τη νύχτα στην περιοχή της Αργυρούπολης, καθώς ένας 46χρονος άνδρας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άγνωστα άτομα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι δράστες προσπάθησαν να τον αρπάξουν και να τον βάλουν με τη βία μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια της αντίστασής του, ο άνδρας πυροβολήθηκε στον ώμο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχοντας υποστεί διαμπερές τραύμα.

Το περιστατικό στην οδό Γραβιάς

Το περιστατικό, όπως αναφέρει ο 46χρονος στην καταγγελία του προς τις αρχές, σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Συγκεκριμένα, η επίθεση εις βάρος του έλαβε χώρα στην οδό Γραβιάς, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Αργυρούπολης. Ο άνδρας, ο οποίος κατάγεται από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, βρέθηκε αντιμέτωπος με τέσσερα άγνωστα άτομα, τα οποία τον προσέγγισαν.

Οι δράστες φέρεται να τον προσέγγισαν με σκοπό να τον αναγκάσουν να επιβιβαστεί σε ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο. Η προσπάθεια αυτή έγινε με τη χρήση βίας, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε ο ίδιος ο παθών στις αρχές. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο 46χρονος αρνήθηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις τους και αντιστάθηκε σθεναρά στην απόπειρα αρπαγής του.

Ο πυροβολισμός και ο τραυματισμός του θύματος

Η αντίσταση του 46χρονου είχε ως αποτέλεσμα έναν πυροβολισμό. Όπως κατήγγειλε ο ίδιος, κατά την αποχώρησή τους από το σημείο της επίθεσης, ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε στον ώμο. Ο πυροβολισμός προκάλεσε στον άνδρα διαμπερές τραύμα, μια σοβαρή πληγή που ωστόσο δεν αποδείχθηκε μοιραία για τη ζωή του, καθώς η κατάστασή του κρίνεται σταθερή.

Μετά τον τραυματισμό του, ο 46χρονος μετέβη με δικό του μέσο σε νοσοκομείο για να λάβει τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν την κατάσταση της υγείας του και τον έθεσαν υπό παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχοντας ξεπεράσει το αρχικό σοκ και την άμεση απειλή για τη ζωή του.

Η κατάθεση στις αστυνομικές αρχές

Στο νοσοκομείο, εκτός από τους γιατρούς που του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ο 46χρονος περιέγραψε λεπτομερώς στις αρμόδιες αρχές όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, προηγήθηκαν του τραυματισμού του. Η κατάθεσή του αποτελεί το βασικό στοιχείο για την έναρξη της αστυνομικής έρευνας. Ο άνδρας φέρεται να έδωσε όλες τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή του σχετικά με τους δράστες και την απόπειρα αρπαγής του, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η περιγραφή του περιστατικού από τον ίδιο τον παθόντα είναι κεντρικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι αρχές λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις δηλώσεις του, καθώς προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα γεγονότα και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για την επίθεση και τον πυροβολισμό που έλαβε χώρα στην Αργυρούπολη. Η συνεργασία του θύματος με την αστυνομία κρίνεται καθοριστική.

Η προανάκριση από το τμήμα ασφαλείας

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, προανάκριση διενεργείται από το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας. Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει να εξακριβώσουν το τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ στην περιοχή της Αργυρούπολης, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η επαλήθευση της καταγγελίας που έχει κάνει ο 46χρονος άνδρας, καθώς και η διασταύρωση των στοιχείων που έχει παράσχει.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες, προκειμένου να διαπιστώσουν αν όσα έχει περιγράψει ο παθών έχουν όντως γίνει με τον τρόπο που τα ανέφερε. Η προανάκριση θα καλύψει κάθε πτυχή του περιστατικού, με στόχο να φωτιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν οι σκηνές βίας και ο πυροβολισμός, και να οδηγηθούν οι δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki