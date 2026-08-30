Παρά τους αυστηρούς νόμους, η βία κατά των ζώων συνεχίζεται: Το κενό της πρόληψης

Συνεχίζεται με ανησυχητική συχνότητα η καταγραφή περιστατικών κακοποίησης ζώων σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας, παρά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια. Κάθε νέα υπόθεση που βλέπει το φως της δημοσιότητας προκαλεί έντονη κοινωνική αντίδραση, με οργή, αποτροπιασμό και αιτήματα για παραδειγματική τιμωρία. Ωστόσο, οι αυστηρότερες ποινές και τα βαριά πρόστιμα δεν φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά στον βαθμό που θα περίμενε κανείς.

Η αυστηροποίηση της νομοθεσίας

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική νομοθεσία έχει ανταποκριθεί με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο στο φαινόμενο της κακοποίησης ζώων. Οι ποινές έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα έχουν γίνει ιδιαίτερα βαριά για τους παραβάτες. Οι πιο σοβαρές μορφές κακοποίησης αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ αυστηρότερες ποινικές συνέπειες σε σύγκριση με το παρελθόν.

Αυτές οι αλλαγές είχαν ως στόχο να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και να στείλουν ένα σαφές μήνυμα κατά της βίας απέναντι στα ζώα, ενισχύοντας το πλαίσιο προστασίας τους.

Η επιμονή των περιστατικών βίας

Παρόλα αυτά, τα περιστατικά κακοποίησης ζώων εξακολουθούν να καταγράφονται με ανησυχητική συχνότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Από τις μεγάλες πόλεις μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά, η βία κατά των ζώων παραμένει ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα, παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Συγκεκριμένα, έχουν αναφερθεί περιστατικά δηλητηρίασης ζώων με φόλες, βασανισμοί, εγκατάλειψη, καθώς και οργανωμένες κυνομαχίες. Επιπλέον, καταγράφονται συχνά περιστατικά ακραίας βίας, τα οποία προκαλούν εύλογα το ίδιο ερώτημα: γιατί οι αυστηρότεροι νόμοι δεν φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά όσο θα περίμενε κανείς;

Το ερώτημα της αποτρεπτικής λειτουργίας

Το επίμονο αυτό φαινόμενο οδηγεί στο εύλογο ερώτημα γιατί οι αυστηρότεροι νόμοι δεν φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά στον βαθμό που θα περίμενε κανείς. Η κοινωνική αντίδραση είναι σχεδόν αυτονόητη, με οργή και αποτροπιασμό κάθε φορά που μια νέα υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας, συνοδευόμενη από αιτήματα για παραδειγματική τιμωρία.

Η απάντηση σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα, σύμφωνα με εγκληματολόγους, ψυχολόγους και ειδικούς στην προστασία των ζώων, είναι σχεδόν κοινή. Η καταστολή, αν και απαραίτητη, δεν είναι από μόνη της αρκετή για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του.

Το μεγάλο κενό της πρόληψης

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να επιβάλει ποινή μόνο όταν το έγκλημα έχει ήδη τελεστεί. Δεν μπορεί, ωστόσο, να αποτρέψει από μόνο του τη δημιουργία ενός ανθρώπου που θεωρεί αποδεκτό να βασανίσει ένα ζώο, καθώς η δράση του έπεται της πράξης.

Εκεί ακριβώς εντοπίζεται, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, το μεγαλύτερο κενό στην αντιμετώπιση της βίας κατά των ζώων. Η πρόληψη δεν ξεκινά στην αίθουσα του δικαστηρίου, αλλά σε πολύ πιο θεμελιώδη επίπεδα της κοινωνίας, πριν καν εκδηλωθεί η βίαιη συμπεριφορά.

Η σημασία της εκπαίδευσης και του σεβασμού

Η πρόληψη, όπως τονίζουν οι ειδικοί, ξεκινά από το σπίτι, συνεχίζεται στο σχολείο και διαμορφώνεται μέσω του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία διδάσκει τον σεβασμό απέναντι σε κάθε μορφή ζωής. Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της ευθύνης από μικρή ηλικία θεωρείται καθοριστική για την αλλαγή νοοτροπίας.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η φιλοζωία έχει ήδη ενταχθεί ως μέρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ξεκινώντας από τις πρώτες σχολικές τάξεις. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη διαμόρφωση πολιτών με μεγαλύτερη ευαισθησία και σεβασμό προς τα ζώα, προλαμβάνοντας έτσι περιστατικά κακοποίησης πριν καν αυτά εκδηλωθούν.

Με πληροφορίες από: Newsit