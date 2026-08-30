Τραγικός θάνατος 84χρονου στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής: Καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του

Ενας 84χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, όταν καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε εντός της αυλής της κατοικίας του ηλικιωμένου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο λεπτομερούς έρευνας από την Αστυνομία.

Το χρονικό του τραγικού συμβάντος στην Κρυοπηγή

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου. Η κλήση αφορούσε έναν ηλικιωμένο άνδρα, τον 84χρονο, ο οποίος είχε βρεθεί καταπλακωμένος από το όχημά του, εντός της ιδιωτικής του ιδιοκτησίας στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής. Η φύση του συμβάντος σήμανε άμεσα συναγερμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές υποδείκνυαν την ανάγκη για άμεση επέμβαση, καθώς η κατάσταση του ηλικιωμένου κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή. Η ταχύτητα ανταπόκρισης θεωρήθηκε κρίσιμη, δεδομένης της σοβαρότητας του ατυχήματος και της πιθανής ανάγκης για απεγκλωβισμό. Το γεγονός ότι συνέβη στην αυλή της κατοικίας του θύματος προσέθεσε μια ιδιαίτερη διάσταση στην τραγωδία.

Άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ

Αμέσως μετά την ενημέρωση, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος. Συγκεκριμένα, τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα μετέβησαν στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια και να επιχειρήσουν τον απεγκλωβισμό του 84χρονου. Η άφιξη των πυροσβεστών ήταν άμεση, ανταποκρινόμενοι στην κλήση για βοήθεια.

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα διασωστικά εργαλεία, ξεκίνησαν τις προσπάθειες για να απελευθερώσουν τον ηλικιωμένο άνδρα από την καταπλάκωση του αυτοκινήτου. Μετά από επίμονες και προσεκτικές ενέργειες, κατάφεραν να τον ανασύρουν από κάτω από το όχημα. Δυστυχώς, κατά τη στιγμή του απεγκλωβισμού, ο 84χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις για την κρισιμότητα της κατάστασής του.

Μεταφορά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας

Μετά τον επιτυχή, αλλά τραγικό, απεγκλωβισμό του από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ο ηλικιωμένος παρελήφθη από πλήρωμα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν στην άμεση μεταφορά του 84χρονου στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, το πλησιέστερο ιατρικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή, με την ελπίδα παροχής βοήθειας.

Παρά τις άμεσες ενέργειες και την ταχεία μεταφορά στο ιατρικό κέντρο, στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατος του ηλικιωμένου άνδρα. Η τραγική αυτή κατάληξη επιβεβαιώθηκε από τους ιατρούς που τον εξέτασαν, ολοκληρώνοντας με τον πιο δυσάρεστο τρόπο την αλληλουχία των γεγονότων που ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου.

Έρευνες της Αστυνομίας για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Η Αστυνομία, αμέσως μετά την ενημέρωση για το τραγικό συμβάν και τη διαπίστωση του θανάτου του 84χρονου, ξεκίνησε εκτενείς έρευνες για να διαλευκάνει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Οι αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση, με στόχο τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα ρίξουν φως στα αίτια και τον τρόπο που συνέβη το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Αστυνομία, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν ασαφείς. Η διερεύνηση θα καλύψει κάθε πτυχή του περιστατικού που έλαβε χώρα στην αυλή της κατοικίας του θύματος, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων και την εξακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στην τραγική απώλεια της ζωής του 84χρονου.

Με πληροφορίες από: News.gr