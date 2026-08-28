Τέσσερις από τις πέντε ελληνικές ομάδες θα συνεχίσουν τελικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς στα προκριματικά αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Ο ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός κατάφεραν να προκριθούν, με τον πρώτο να έχει ένα ήσυχο βράδυ και τον δεύτερο να περνάει στην επόμενη φάση με πολλά καρδιοχτύπια.

Ο δραματικός αποκλεισμός του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δεν θα βρίσκεται τελικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς αποκλείστηκε από την ομάδα της Νορβηγίας στη ρεβάνς που διεξήχθη εκεί. Ο αποκλεισμός του είχε κάτι το μυθιστορηματικό, καθώς βρέθηκε αρχικά πίσω στο σκορ με 2-0.

Παρά την αρχική δυσκολία, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να γυρίσει το ματς και να ισοφαρίσει. Ωστόσο, πλήρωσε ακριβά ένα πέναλτι που καταλογίστηκε εις βάρος του στο τέλος του αγώνα, το οποίο και τον καταδίκασε σε αποκλεισμό.

Η αγωνία του Παναθηναϊκού απέναντι στην Χράντετς

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποκλείσει την Χράντετς, αλλά η πρόκριση ήρθε με πολλά καρδιοχτύπια. Το ματς ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να διηγηθεί ή να εξηγήσει κάποιος που δεν το παρακολούθησε.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ πόνταρε αρχικά στους Γκαρσία και Τετέη για την επίθεση, με σκοπό να σημειώσει ένα γκολ που θα απλοποιούσε την κατάσταση. Τους πλαισίωσε με τους Ταμπόρδα και Πελίστρι, αλλά το πρόβλημα εντοπίστηκε για άλλη μια φορά στην άμυνα. Ο ΠΑΟ δεν φαινόταν να παίζει αποτελεσματικά ούτε με τέσσερις ούτε με πέντε αμυντικούς, καθώς ο Κάτρης δεν έβγαινε πολύ στο πλάι και δεξιά δεν υπήρχαν επιστροφές. Η Χράντετς το κατάλαβε και ο Παναθηναϊκός γλίτωσε γκολ χάρη στον τερματοφύλακα Πένια, ο οποίος πραγματοποίησε τρεις επεμβάσεις στο πρώτο μισάωρο.

Αλλαγές και η ισοφάριση στο τέλος

Η είσοδος του Κοντούρη, η οποία έγινε λόγω τραυματισμού του Τσιριβέγια, βελτίωσε σημαντικά τον Παναθηναϊκό ανασταλτικά. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Νίστρουπ προχώρησε σε αλλαγές, με τον Αντίνο να αντικαθιστά τον Πελίστρι, τον Καλάμπρια τον Κάτρη και τον Ντέσερς τον καλά κλεισμένο από τους Τσέχους Τετέη, ζωντανεύοντας την ομάδα.

Όταν ο Ντέσερς σημείωσε το 0-1 με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ στο 72ο λεπτό, φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε τη νίκη, καθώς οι γηπεδούχοι δεν έμοιαζαν να έχουν ιδέες στην επίθεση. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός, όπως και σε προηγούμενα παιχνίδια σε Σόφια και ΟΑΚΑ κόντρα στην Χράντετς, άφησε την μπάλα. Η είσοδος του μάλλον ανέτοιμου Πάλμερ Μπράουν αντί του Λιβάι Γκαρσία έκανε την ομάδα πολύ παθητική. Οι γηπεδούχοι, όπως και στο ΟΑΚΑ, τον τιμώρησαν ισοφαρίζοντας με γκολ του Νταρίντα στο 94ο λεπτό, αφού είχαν προειδοποιήσει και προηγουμένως.

Η παράταση και η κρίσιμη συμβολή του Πένια

Η παράταση θύμιζε πολλά από όσα είχαν συμβεί στο ΟΑΚΑ, αλλά ήταν κομμάτι χειρότερα. Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να έχει μείνει από δυνάμεις, ενώ η έξοδος του Κοντούρη για να μπει ο Γιάγκουσιτς φάνηκε μεγάλο ρίσκο. Οι γηπεδούχοι πίεσαν πολύ, καθώς ο Ταμπόρδα απλά υπήρχε στο γήπεδο και ο Καλάμπρια περπατούσε.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ο Πένια ήταν και πάλι καθοριστικός, κρατώντας την ομάδα ζωντανή. Ένα πέναλτι στο τέλος της παράτασης έσωσε τελικά τον Παναθηναϊκό, δίνοντάς του την πολυπόθητη πρόκριση.

Η άνετη πρόκριση του ΟΦΗ και οι παρατηρήσεις

Αντίθετα με τις άλλες ελληνικές ομάδες, ο ΟΦΗ είχε ένα ήσυχο βράδυ. Έκανε κάτι παραπάνω από τη δουλειά του στη Σόφια και έφτασε στην League Phase του Europa League, κερδίζοντας και το δεύτερο ματς με την ΤΣΣΚΑ.

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος έδωσε τα μπράβο του στον ΟΦΗ για την εμφάνισή του. Επίσης, επισήμανε ότι τον Γιάκομπ Νίστρουπ τον περιμένει δουλειά και τόνισε πως ο Λίσι χρειάζεται πλέον και τύχη και στήριξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta