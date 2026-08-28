Ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του Μουχαμαντού Σαρ για την ενίσχυση του ρόστερ

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από ιταλικά δημοσιεύματα, ο Ηρακλής φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του τερματοφύλακα Μουχαμαντού Σαρ. Ο «Γηραιός» αναζητά ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια και ο 29χρονος Σενεγαλέζος γκολκίπερ βρίσκεται στα ραντάρ των «Κυανόλευκων». Αυτή τη στιγμή, ο Σαρ είναι ελεύθερος και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, γεγονός που τον καθιστά μια ενδιαφέρουσα επιλογή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Το ενδιαφέρον του Ηρακλή και οι ιταλικές αναφορές

Την ενίσχυσή του κάτω από τα δοκάρια ψάχνει ο Ηρακλής, με τον Μουχαμαντού Σαρ να βρίσκεται στα «ραντάρ» του συλλόγου, όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα. Η πληροφορία αυτή, που αφορά το ενδεχόμενο απόκτησης του Σενεγαλέζου τερματοφύλακα, έχει απασχολήσει τους «Κυανόλευκους» τις τελευταίες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, ρεπορτάζ του «TuttoMercato» αποκάλυψε ότι ο 29χρονος γκολκίπερ έχει απασχολήσει τον Ηρακλή. Το γεγονός ότι ο Μουχαμαντού Σαρ είναι αυτή τη στιγμή ελεύθερος παίκτης και αναζητά την επόμενη ομάδα του, τον καθιστά μια προσιτή λύση για την ενίσχυση της θέσης του τερματοφύλακα στον «Γηραιό».

Το προφίλ του Μουχαμαντού Σαρ

Ο Μουχαμαντού Σαρ είναι ένας 29χρονος Σενεγαλέζος τερματοφύλακας, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας. Η εμπειρία του από το ιταλικό ποδόσφαιρο, όπου αγωνίστηκε σε διάφορες κατηγορίες, τον καθιστά έναν παίκτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως να ταιριάζουν στα πλάνα του Ηρακλή.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Σαρ φόρεσε τη φανέλα της Σπέτσια, καταγράφοντας συνολικά 12 συμμετοχές. Η παρουσία του σε μια ομάδα του ιταλικού πρωταθλήματος δείχνει ότι διαθέτει αγωνιστικό ρυθμό και εμπειρία σε ανταγωνιστικό επίπεδο, στοιχεία που εκτιμώνται ιδιαίτερα σε μια πιθανή μεταγραφή.

Η πορεία του Σενεγαλέζου γκολκίπερ στην Ιταλία

Πριν από τη θητεία του στη Σπέτσια, ο Μουχαμαντού Σαρ είχε μια αξιόλογη πορεία σε διάφορες ιταλικές ομάδες. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν φορώντας τις φανέλες των Πράτο, Καραρέζε, Άλμα Γιουβέντους Φάνο, Άσκολι και Κρεμονέζε. Αυτή η διαδρομή του σε διαφορετικούς συλλόγους του ιταλικού ποδοσφαίρου του έχει προσφέρει σημαντική εμπειρία.

Οι συμμετοχές του σε αυτές τις ομάδες, σε συνδυασμό με τις 12 εμφανίσεις του την περασμένη σεζόν με τη Σπέτσια, υποδηλώνουν έναν τερματοφύλακα με συνεχή παρουσία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η γνώση του ιταλικού πρωταθλήματος και η προσαρμοστικότητά του σε διαφορετικά περιβάλλοντα αποτελούν παράγοντες που εξετάζονται από την πλευρά του Ηρακλή.

Οι τερματοφύλακες στο ρόστερ του Ηρακλή

Ο Ηρακλής, παρά το ενδιαφέρον για τον Μουχαμαντού Σαρ, διαθέτει ήδη τρεις τερματοφύλακες στο ρόστερ του. Πρόκειται για τους Γιώργο Αθανασιάδη, Παναγιώτη Τσιντώτα και Γιώργο Καρακασίδη. Και οι τρεις αυτοί ποδοσφαιριστές αποκτήθηκαν από τον «Γηραιό» κατά τη διάρκεια του μεταγραφικού παζαριού του καλοκαιριού, ενισχύοντας τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Η πιθανή προσθήκη του Σαρ θα σήμαινε περαιτέρω ενίσχυση και ανταγωνισμό στη θέση του τερματοφύλακα, παρόλο που η ομάδα έχει ήδη προβεί σε κινήσεις για την κάλυψή της. Η αναζήτηση για έναν ακόμα γκολκίπερ δείχνει την πρόθεση του Ηρακλή να διαθέτει ένα πλήρες και ανταγωνιστικό τμήμα τερματοφυλάκων για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta