Μουμιοποιημένη σορός 60χρονης βρέθηκε σε υπόγειο στη Λάρισα

Μια φρικιαστική ανακάλυψη συγκλονίζει τη Λάρισα, καθώς η μουμιοποιημένη σορός μιας 60χρονης γυναίκας εντοπίστηκε σε υπόγειο διαμέρισμα της πόλης. Η γυναίκα φέρεται να είχε χάσει τη ζωή της από παθολογικά αίτια πριν από τουλάχιστον έναν χρόνο, με το περιστατικό να αναδεικνύει τις τραγικές διαστάσεις της κοινωνικής απομόνωσης. Την μακάβρια εικόνα αντίκρισαν οι νέοι ιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι κλήθηκαν να ανοίξουν το διαμέρισμα.

Η ανακάλυψη της σορού στην οδό 28ης Οκτωβρίου

Το τρομακτικό ανθρώπινο δράμα αποκαλύφθηκε το πρωί της 19ης Αυγούστου, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας κλήθηκαν να συνδράμουν στο άνοιγμα ενός διαμερίσματος. Η σορός της 60χρονης γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη κατάσταση μουμιοποίησης μέσα σε ένα υπόγειο διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου της Λάρισας.

Οι νέοι ιδιοκτήτες του ακινήτου βρέθηκαν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέαμα, καθώς είχαν προχωρήσει στην αγορά του διαμερίσματος. Η εικόνα του άψυχου σώματος, το οποίο βρισκόταν στο δάπεδο, προκάλεσε σοκ και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

Το χρονικό πριν τον εντοπισμό

Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος διαμένει σε άλλη πόλη, είχε επικοινωνήσει στο παρελθόν με την ενοικιάστρια, ζητώντας της να αποχωρήσει από το διαμέρισμα λόγω συσσωρευμένων οφειλών ενοικίων. Θεωρώντας ότι το διαμέρισμα είχε εκκενωθεί και η γυναίκα είχε αποχωρήσει, ο ιδιοκτήτης προχώρησε στην πώλησή του.

Αυτή η σειρά γεγονότων οδήγησε τους νέους αγοραστές να βρεθούν μπροστά σε μια σοκαριστική αποκάλυψη, καθώς η 60χρονη δεν είχε φύγει ποτέ από το σπίτι. Η απουσία της δεν είχε γίνει αντιληπτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο θάνατός της να παραμείνει άγνωστος.

Τα αίτια του θανάτου και το σπάνιο φαινόμενο της μουμιοποίησης

Από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από παθολογικά αίτια. Η εκτίμηση των ιατροδικαστών είναι ότι η 60χρονη είχε χάσει τη ζωή της πριν από τουλάχιστον έναν χρόνο, ήτοι δώδεκα μήνες πριν από την ανακάλυψη της σορού της.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπόθεσης είναι η κατάσταση μουμιοποίησης στην οποία βρέθηκε το σώμα. Για λόγους που συνδέονται με τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες του υπογείου χώρου, η σορός δεν περιήλθε σε κατάσταση σήψης, αλλά μουμιοποιήθηκε. Το σπάνιο αυτό φαινόμενο, το οποίο καταγράφεται για πρώτη φορά στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά, εμπόδισε την έκλυση έντονης δυσοσμίας, γεγονός που εξηγεί γιατί ο θάνατός της δεν έγινε αντιληπτός από τους γείτονες ή τους περίοικους.

Η ταυτότητα της θανούσας και οι ενέργειες των αρχών

Δίπλα στη σορό της 60χρονης, εντοπίστηκε μια τσάντα η οποία περιείχε την αστυνομική της ταυτότητα. Βάσει των στοιχείων που βρέθηκαν, πρόκειται για γυναίκα με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ζήσει στο εξωτερικό για ένα διάστημα, προτού εγκατασταθεί μόνιμα στη Λάρισα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη λήψη δείγματος DNA από τη σορό. Το δείγμα αυτό έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επίσημη ταυτοποίηση της γυναίκας μέσω εργαστηριακών εξετάσεων. Έως την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την επιβεβαίωση των στοιχείων, η σορός παραμένει στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Το φαινόμενο της κοινωνικής απομόνωσης στην πόλη

Το τραγικό αυτό περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο για την πόλη της Λάρισας. Αποτελεί το τρίτο κατά σειρά ανάλογο συμβάν που καταγράφεται φέτος στην περιοχή. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη σιωπηρή τραγωδία των ανθρώπων που ζουν και πεθαίνουν αβοήθητοι, ξεχασμένοι από όλους, φέρνοντας στο φως το σκληρό πρόσωπο της κοινωνικής αποξένωσης στα αστικά κέντρα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis