Διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω φωτιάς

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου σημειώθηκε από τις 09:36 το πρωί της Τετάρτης (26.8.26) στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος. Παράλληλα, διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε φωτιά που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η διακοπή της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης

Η Hellenic Train ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 09:36 το πρωί της Τετάρτης. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά το τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των επιβατών που χρησιμοποιούν τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο.

Εκτός από τη διακοπή της κυκλοφορίας, σημειώθηκε και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης αφορά το τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, γεγονός που προσθέτει στις δυσκολίες αποκατάστασης και επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των συρμών.

Η αιτία της διακοπής στον Ασπρόπυργο

Η κύρια αιτία πίσω από τη διακοπή της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης είναι μια φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η φωτιά αυτή ξέσπασε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση των τρένων και επηρεάζουν τις υποδομές.

Η εγγύτητα της φωτιάς στη σιδηροδρομική γραμμή οδήγησε άμεσα στην αναγκαστική διακοπή των δρομολογίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού. Το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση συνδέεται επίσης με την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Επιπτώσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

Λόγω του συμβάντος, επηρεάζονται άμεσα τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών. Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307, το οποίο συνδέει το Κιάτο με τον Πειραιά, παραμένει ακινητοποιημένη στον Σταθμό Νέας Περάμου μέχρι νεοτέρας.

Οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής τους. Η Hellenic Train έχει προχωρήσει σε υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό στις πληγείσες περιοχές.

Συντονισμός για την αποκατάσταση

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Στόχος είναι η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης που προέκυψε από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεργάζεται στενά και με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου το συντομότερο δυνατόν. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ασφαλή επανεκκίνηση των δρομολογίων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader