Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Ιεράπετρας: Περισυλλογή περίπου 218 αλλοδαπών

Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), περίπου 218 άτομα περισυνελέγησαν συνολικά από λέμβους. Οι επιχειρήσεις αυτές έλαβαν χώρα σε διαφορετικά σημεία, με τη συνδρομή τόσο πλοίων όσο και εναέριων μέσων.

Συντονισμός και συνολικός απολογισμός

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στον συντονισμό των τριών διαδοχικών επιχειρήσεων που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα. Η δράση του ΕΚΣΕΔ ήταν καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Συνολικά, οι επιχειρήσεις αυτές οδήγησαν στην περισυλλογή περίπου διακοσίων δεκαοκτώ ατόμων, τα οποία επέβαιναν σε λέμβους.

Οι λέμβοι αυτές εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, απαιτώντας την άμεση κινητοποίηση διαφόρων μέσων. Η επιτυχία των επιχειρήσεων αποδίδεται στον συστηματικό συντονισμό και την άμεση ανταπόκριση των εμπλεκόμενων δυνάμεων, όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

Η πρώτη επιχείρηση διάσωσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, η πρώτη από τις τρεις επιχειρήσεις ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό μιας λέμβου. Ο εντοπισμός αυτός πραγματοποιήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στη δύναμη της FRONTEX.

Η λέμβος αυτή έφερε περίπου εβδομήντα ένα άτομα αλλοδαπής καταγωγής και εντοπίστηκε σε απόσταση δεκαπέντε ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Για την περισυλλογή των επιβαινόντων, κινητοποιήθηκε ένα παραπλέον δεξαμενόπλοιο, το οποίο έφερε σημαία Μάλτας. Το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των αλλοδαπών.

Μετά την ολοκλήρωση της διάσωσης, οι περισυλλεγέντες μεταφέρθηκαν με το δεξαμενόπλοιο προς το λιμάνι των Καλών Λιμένων. Εκεί αναμένεται να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την υποδοχή και την ταυτοποίηση των ατόμων.

Η δεύτερη επιχείρηση στην ίδια περιοχή

Στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, και σε απόσταση περίπου δεκαπέντε ναυτικών μιλίων, εντοπίστηκε και μία δεύτερη λέμβος. Σε αυτή τη λέμβο επέβαιναν περίπου εβδομήντα άτομα, τα οποία χρειάζονταν άμεση βοήθεια.

Η περισυλλογή των επιβαινόντων της δεύτερης λέμβου πραγματοποιήθηκε από ένα πλωτό περιπολικό σκάφος, το οποίο ανήκει στο Λιμενικό Σώμα. Το σκάφος του Λιμενικού προσέγγισε τη λέμβο και προχώρησε στην ασφαλή μεταφορά των ατόμων.

Ο προορισμός για τους διασωθέντες της δεύτερης επιχείρησης ήταν και πάλι το λιμάνι των Καλών Λιμένων. Εκεί θα ενωθούν με τους διασωθέντες της πρώτης επιχείρησης για τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται.

Η τρίτη διάσωση νοτιότερα

Λίγο αργότερα από τις δύο πρώτες επιχειρήσεις, στήθηκε μία νέα επιχείρηση διάσωσης, αυτή τη φορά σε διαφορετικό σημείο της θαλάσσιας περιοχής. Ο εντοπισμός πραγματοποιήθηκε περίπου πενήντα ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Και σε αυτή την περίπτωση, η λέμβος εντοπίστηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της FRONTEX. Στην τρίτη αυτή λέμβο επέβαιναν περίπου εβδομήντα επτά άτομα αλλοδαπής καταγωγής, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων.

Στην επιχείρηση διάσωσης των εβδομήντα επτά ατόμων συμμετείχε ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Δανίας. Το φορτηγό πλοίο περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες της λέμβου και τους μεταφέρει προς το λιμάνι της Ιεράπετρας, ολοκληρώνοντας έτσι τις τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από: News.gr