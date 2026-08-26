Φωτιά σε διαμέρισμα στη Σπάρτη: Ένοικοι εγκλωβίστηκαν από τους καπνούς

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Σπάρτη, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αγίου Νίκωνος. Οι πυκνοί καπνοί που αναπτύχθηκαν εγκλώβισαν αρκετούς ενοίκους στα διαμερίσματά τους, καθώς δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης για την κατάσβεση και τον απεγκλωβισμό.

Η έναρξη της πυρκαγιάς και ο εγκλωβισμός

Η φωτιά εκδηλώθηκε συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Αγίου Νίκωνος στη Σπάρτη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης, προκαλώντας άμεσα μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Οι συνθήκες έγιναν ιδιαίτερα δύσκολες όταν οι πυκνοί καπνοί άρχισαν να εξαπλώνονται με ταχύτητα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί από τους ενοίκους να βρεθούν εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους, καθώς η χρήση των σκαλών ήταν αδύνατη λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας.

Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ επιστρατεύτηκε και ένα ειδικό γερανοφόρο όχημα για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Οι πυροσβέστες, με συντονισμένες ενέργειες, κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στον πρώτο όροφο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε και ο απεγκλωβισμός ενός άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε διαμέρισμα του κτιρίου.

Διερεύνηση των αιτιών και απουσία τραυματισμών

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά την αρχική ανησυχία για τους εγκλωβισμένους ενοίκους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο διαμέρισμα της οδού Αγίου Νίκωνος αποτελούν πλέον αντικείμενο έρευνας. Τη διερεύνηση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης, το οποίο θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους του συμβάντος.

Ανησυχία και μαρτυρίες από τους κατοίκους

Κάτοικοι της πολυκατοικίας, μιλώντας για το περιστατικό, εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους και τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει κάποια παρέμβαση για την ασφάλειά τους. Οι μαρτυρίες τους αναδεικνύουν το μέγεθος του φόβου που βίωσαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Μία γυναίκα, ένοικος του δεύτερου ορόφου, περιέγραψε την κατάσταση, λέγοντας ότι ο καπνός είχε γεμίσει ολόκληρο το σπίτι της, προκαλώντας της μεγάλο φόβο. «Κινδύνεψα για δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά η κατάσταση ήταν απελπιστική. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για λύσεις.

Ένας άλλος ένοικος της πολυκατοικίας σημείωσε ότι ένα παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί και πριν από περίπου δύο μήνες, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια του κτιρίου. «Θα μπορούσαμε να είχαμε καεί. Και εγώ έχω ένα μικρό παιδί. Δεν γίνεται», δήλωσε, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την επανάληψη τέτοιων συμβάντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki