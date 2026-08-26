Νέα Σμύρνη: Αποκαλύψεις για τη γυναικοκτονία – Ο 48χρονος παρακολουθούσε την 45χρονη, το όπλο συνδέεται με αλβανικές αρχές

Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως σχετικά με την τραγική υπόθεση της γυναικοκτονίας που σημειώθηκε στη Νέα Σμύρνη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (23.08.2026). Ένας 48χρονος άνδρας αφαίρεσε τη ζωή της 45χρονης πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι αρχές προσπαθούν να σκιαγραφήσουν το προφίλ του δράστη, ενώ κρίσιμες μαρτυρίες αποκαλύπτουν πτυχές της συμπεριφοράς του πριν από το μοιραίο συμβάν.

Η συστηματική παρακολούθηση και οι απειλές

Κατά το προηγούμενο διάστημα, ο 48χρονος φέρεται να παρακολουθούσε συστηματικά τις κινήσεις της 45χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες πριν από το έγκλημα είχε γίνει η σκιά της. Συγγενικό πρόσωπο της άτυχης γυναίκας ανέφερε ότι κάθε φορά που η 45χρονη βρισκόταν σε κάποιο σημείο, ο πρώην σύντροφός της εμφανιζόταν ξαφνικά μπροστά της. Αυτό δημιουργούσε την εντύπωση ότι γνώριζε διαρκώς πού βρισκόταν και παρακολουθούσε τις μετακινήσεις της.

Παράλληλα, ο 48χρονος φέρεται να είχε προχωρήσει σε απειλές εις βάρος της, λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία. Μάλιστα, μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία κάνει λόγο για φωτογραφία που είχε στείλει ο δράστης στη γυναίκα. Σε αυτήν, εμφανιζόταν να κρατά ένα όπλο στραμμένο προς το κεφάλι του, διαμηνύοντάς της ξεκάθαρα πως πρώτα θα τη δολοφονούσε και μετά θα έβαζε τέλος και στη δική του ζωή.

Απόπειρα επικοινωνίας με τον αδελφό της 45χρονης

Σε μια άλλη προσπάθειά του, ο άνδρας φέρεται να επιχείρησε να έρθει σε επαφή και με τον αδελφό της 45χρονης. Εκείνος, όμως, δεν δέχθηκε να συναντηθεί μαζί του, καθώς δεν ήθελε να εμπλακεί στο θέμα. Ο αδελφός της άτυχης γυναίκας ξεκαθάρισε πως δεν ήθελε να αναμιχθεί στα προσωπικά τους ζητήματα και ζήτησε από τον 48χρονο να αφήσει την οικογένεια στην ησυχία της.

Οι προειδοποιήσεις στην οικογένειά του

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και όσα φέρεται να είχαν προηγηθεί μέσα στην οικογένεια του 48χρονου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος είχε μιλήσει τόσο στην κόρη του όσο και στη σύζυγό του για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε «κάτι μεγάλο», χωρίς όμως να τους εξηγήσει με σαφήνεια τι ακριβώς σχεδίαζε. Κομβικής σημασίας θεωρούνται πλέον και οι καταθέσεις από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.

Μάλιστα, φέρεται να είχε προειδοποιήσει την κόρη του πως ήταν πιθανό τις επόμενες ημέρες να μην βρισκόταν πλέον κοντά της, λέγοντας πως πιθανότατα δεν θα τον ξαναέβλεπε. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έδωσε στη σύζυγό του ένα χρηματικό ποσό, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για όλα τα χρήματα που είχε διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, φέρεται να της ζήτησε να φροντίζει το παιδί τους σε περίπτωση που ο ίδιος δεν θα βρισκόταν στο σπίτι.

Από την πλευρά της, η σύζυγος του 48χρονου ανέφερε στους αστυνομικούς πως αγνοούσε τους λόγους πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τον είδε να ξεσπά σε κλάματα, να φεύγει από το σπίτι και να περνά τη νύχτα εκτός, προτού επιστρέψει λίγες ώρες πριν διαπράξει τη στυγερή δολοφονία, χωρίς να αποκαλύπτει ποτέ πού πήγε.

Η προέλευση του όπλου της δολοφονίας

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν και την προέλευση του όπλου που φέρεται να είχε στην κατοχή του ο 48χρονος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν στοιχεία που το συνδέουν με τις αλβανικές αστυνομικές αρχές. Πλέον, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο το συγκεκριμένο όπλο περιήλθε στην κατοχή του δράστη. Οι έρευνες για την προέλευσή του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μαρτυρίες και συνέχεια της έρευνας

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί και η μαρτυρία γείτονα, ο οποίος φέρεται να αντίκρισε το σημείο μετά το τραγικό γεγονός. Ο ίδιος περιέγραψε στις αρχές τη θέση των δύο σορών. Η αστυνομική και δημοσιογραφική έρευνα συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης και τη σκιαγράφηση του προφίλ του 48χρονου που διέπραξε τη γυναικοκτονία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis