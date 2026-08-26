Τροχαίο δυστύχημα στο Κορωπί: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής, τραυματίας η συνεπιβάτιδα

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 25 Αυγούστου, στην περιοχή του Κορωπίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 27χρονου μοτοσικλετιστή. Η σύγκρουση έλαβε χώρα στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της οδού Κέκροπος, περίπου στις 19:20. Από το συμβάν τραυματίστηκε επίσης σοβαρά και η 21χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας, ενώ η 34χρονη οδηγός του εμπλεκόμενου ΙΧ συνελήφθη από τις αρχές.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος στο Κορωπί

Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 25 Αυγούστου, με την ώρα της σύγκρουσης να προσδιορίζεται περίπου στις 19:20. Το σημείο του συμβάντος ήταν η Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου, ένας κεντρικός οδικός άξονας στην περιοχή του Κορωπίου, και συγκεκριμένα στο ύψος της οδού Κέκροπος. Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρχών και των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μια μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, κινούνταν επί της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου με κατεύθυνση προς το Σούνιο. Ταυτόχρονα, ένα επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς την Αθήνα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά ή πλαγιομετωπικά, με τραγικές συνέπειες.

Θανάσιμος τραυματισμός του 27χρονου μοτοσικλετιστή

Από την ισχυρή σύγκρουση, ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας υπέστη σοβαρότατα τραύματα. Η κατάστασή του κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή αμέσως μετά το δυστύχημα, με τους παρευρισκόμενους και τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, ένα από τα πλησιέστερα νοσοκομεία στην περιοχή. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο, βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένεια και τους φίλους του.

Η κατάσταση της 21χρονης συνεπιβάτιδας

Στη μοτοσικλέτα, εκτός από τον 27χρονο οδηγό, επέβαινε και μία 21χρονη γυναίκα, η οποία ήταν η συνεπιβάτιδα. Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, αν και η σοβαρότητα των τραυμάτων της δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως από τις πηγές.

Μετά το δυστύχημα, η 21χρονη μεταφέρθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής φροντίδας στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Εκεί, οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας της και της παρέχουν την απαραίτητη νοσηλεία για την αποκατάσταση των τραυμάτων της.

Σύλληψη της 34χρονης οδηγού του ΙΧ

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του τροχαίου δυστυχήματος, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 34χρονης οδηγού του επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όπως ορίζει ο νόμος για τέτοιου είδους περιστατικά που έχουν ως αποτέλεσμα θανάσιμο τραυματισμό.

Η οδηγός κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να εξακριβώσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου. Στόχος είναι να διαλευκανθούν τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του 27χρονου μοτοσικλετιστή και στον τραυματισμό της συνεπιβάτιδάς του.

Με πληροφορίες από: Topontiki