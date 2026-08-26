Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε δύο μεγάλα μέτωπα, στη Βοιωτία και τη Σαλαμίνα, με την εικόνα να είναι πλέον βελτιωμένη. Στη Βοιωτία, όπου η φωτιά ξέσπασε χθες, αντιμετωπίζονται κυρίως καπνίζοντα σημεία, ενώ στη Σαλαμίνα οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον πλήρη περιορισμό της πυρκαγιάς. Η κινητοποίηση παραμένει ισχυρή και στις δύο περιοχές, με εναέρια και επίγεια μέσα να επιχειρούν.

Η κατάσταση στη Βοιωτία

Η φωτιά στη Βοιωτία, που εκδηλώθηκε χθες, 25 Αυγούστου 2026, παρουσιάζει πλέον βελτιωμένη εικόνα μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι εστίες εντοπίζονται κυρίως σε καπνίζοντα σημεία, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην περιοχή του Αγίου Βλασίου, όπου και ξέσπασε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση.

Στην περιοχή της Στεφάνης Βοιωτίας, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 15:40 της Τρίτης, 25 Αυγούστου, είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αρκετές ενεργές εστίες σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πρωί, επιχειρούν κυρίως σε καπνογόνα σημεία για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη Βοιωτία

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για κινητοποίηση επιπλέον εναέριων μέσων εφόσον κριθεί απαραίτητο. Στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές, με τη συνδρομή 28 οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, στον Άγιο Βλάσιο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιλαμβάνουν 92 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Στην περιοχή της Στεφάνης, παραμένουν 85 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 28 οχήματα.

Ο Δήμος Λεβαδέων συνδράμει ενεργά στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παρέχει επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μηνύματα 112 και πρόβλεψη κινδύνου

Χθες, 25 Αυγούστου, εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο, στις 17:27, ενημέρωνε τους κατοίκους των περιοχών Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες. Ακολούθησε στις 18:14 μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες, με κατεύθυνση προς Λιβαδειά.

Σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, η περιοχή της Βοιωτίας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3. Πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται και για τα νησιά του Ιονίου, ενώ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς υπάρχει σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας.

Το μέτωπο της Σαλαμίνας

Καλύτερη είναι η εικόνα και από το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, η οποία ωστόσο συνεχίζει να καίει. Η φωτιά ξέσπασε στις 16:40 της Τρίτης, 25 Αυγούστου, σε χαμηλή βλάστηση και χώρο με απορρίμματα στην περιοχή Ελληνικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Παρόλα αυτά, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν με στόχο την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Στην περιοχή της Σαλαμίνας επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές, με τη συνδρομή 25 οχημάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki