Εμπρηστική επίθεση σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα: Δύο άγνωστοι πέταξαν μολότοφ

Μία πολύ επικίνδυνη εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 26 Αυγούστου 2026, σε κατάστημα καφέ που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Δύο άγνωστα άτομα πέταξαν μολότοφ μέσα στο μαγαζί, προκαλώντας μεγάλη φωτιά στο εσωτερικό του. Το περιστατικό έλαβε χώρα την ώρα που το κατάστημα ήταν σε πλήρη λειτουργία, με εργαζόμενους να βρίσκονται εντός του χώρου, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η επίθεση και ο τρόπος δράσης

Η εμπρηστική επίθεση εκδηλώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί από τις αρχές, δύο άνδρες προσέγγισαν το κατάστημα καφέ. Οι δράστες, έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο, έβγαλαν από αυτό δύο μολότοφ. Στη συνέχεια, τις πέταξαν προς το κατάστημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί άμεσα πυρκαγιά στο εσωτερικό του χώρου.

Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνη, δεδομένου ότι το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία τη συγκεκριμένη ώρα. Η παρουσία εργαζομένων εντός του χώρου δημιούργησε άμεσο κίνδυνο για την ασφάλειά τους, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις φλόγες που ξέσπασαν αιφνίδια.

Η άμεση και καθοριστική αντίδραση των εργαζομένων

Παρά την αιφνιδιαστική και επικίνδυνη επίθεση, οι εργαζόμενοι του καταστήματος επέδειξαν άμεση αντίδραση και ψυχραιμία. Χρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες που υπήρχαν στον χώρο, κατάφεραν να επέμβουν αποφασιστικά και να περιορίσουν τις φλόγες. Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της αντίδρασής τους ήταν καθοριστική, καθώς απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε μεγαλύτερο μέρος του καταστήματος και την πρόκληση εκτενέστερων ζημιών.

Χάρη στην ψύχραιμη αντιμετώπιση της κατάστασης από τους εργαζόμενους, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την εμπρηστική επίθεση. Η ικανότητά τους να περιορίσουν τη φωτιά σε αρχικό στάδιο συνέβαλε σημαντικά στην προστασία τόσο των ίδιων όσο και των εγκαταστάσεων του καφέ, ελαχιστοποιώντας τις συνέπειες του περιστατικού.

Η επέμβαση των αρχών και οι πρώτες ενέργειες

Μετά την εκδήλωση της εμπρηστικής επίθεσης, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για να διερευνήσουν το συμβάν. Παράλληλα, κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έφτασε στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο του εσωτερικού του καταστήματος.

Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η φωτιά είχε κατασβεστεί πλήρως και ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος αναζωπύρωσης. Η παρουσία των αρχών ήταν κρίσιμη για την καταγραφή των γεγονότων, τη συλλογή στοιχείων και την έναρξη των επίσημων διαδικασιών διερεύνησης του περιστατικού.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες με στόχο τον εντοπισμό των δραστών της εμπρηστικής επίθεσης. Εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων των μαρτυριών που έχουν συγκεντρωθεί από αυτόπτες μάρτυρες και τους εργαζόμενους του καταστήματος. Στόχος των αρχών είναι η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δύο ανδρών που πέταξαν τις μολότοφ.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει την ταυτοποίηση ή τη σύλληψη των δραστών. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η επίθεση, καθώς και το κίνητρο που οδήγησε τους δύο άνδρες σε αυτή την επικίνδυνη ενέργεια, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει έρευνας.

Με πληροφορίες από: Newsit