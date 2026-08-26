Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο με Τούρκο επιχειρηματία

Ένα καλά οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διηύθυνε 35χρονος Τούρκος επιχειρηματίας, εξαρθρώθηκε στη Μύκονο. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος διαμένει στο νησί, κατηγορείται ότι είχε στήσει ένα δίκτυο που συνδύαζε τη διακίνηση ναρκωτικών με νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα, με σκοπό το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Η εξάρθρωση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που άτομο τουρκικής καταγωγής κατηγορείται για ένα τόσο οργανωμένο κύκλωμα στο δημοφιλές ελληνικό νησί.

Η δράση του κυκλώματος και η «βιτρίνα»

Ο 35χρονος Τούρκος επιχειρηματίας φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο. Το 2022, ίδρυσε μια εταιρία VIP μεταφορών με έδρα την Αθήνα, με αρχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ. Η εταιρία αυτή λειτουργούσε ως βιτρίνα για το ξέπλυμα των χρημάτων που προέρχονταν από τις παράνομες δραστηριότητες.

Ο επιχειρηματίας διέθετε έναν ακριβό στόλο με πολυτελή βαν, τα οποία χρησιμοποιούνταν για VIP μετακινήσεις τουριστών. Το μότο της εταιρίας στην ιστοσελίδα της ήταν «οδικές μεταφορές με πολυτέλεια και εχεμύθεια», στοχεύοντας σε ένα κοινό υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. Στους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, το σύνολο του ενεργητικού εμφάνιζε 85.000 ευρώ για το 2022, 66.000 ευρώ για το 2023 και 52.000 ευρώ για το 2024.

Η επέκταση του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος

Αστυνομικές πηγές ερμηνεύουν την υπόθεση ως μία ακόμα ένδειξη της επέκτασης του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος επί ελληνικού εδάφους. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, πλέον οι τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις «πατούν πόδι» και σε περιοχές όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν στη διακίνηση ναρκωτικών Έλληνες και Αλβανοί.

Σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., οι Τούρκοι αποτελούν την «ανερχόμενη δύναμη» στη χώρα μας όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών. Ο 35χρονος επιχειρηματίας δεν φέρεται να συνδέεται με γνωστές και μεγάλες τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις, αλλά είχε στήσει τη δική του «επιχείρηση». Η σύλληψή του καταδεικνύει ότι πλέον δίνεται «χώρος» στους Τούρκους ακόμα και σε νησιά όπου πριν από λίγα χρόνια δεν μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν.

Η «μόδα» της ροζ κοκαΐνης

Ένα από τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση είναι η ροζ κοκαΐνη, η ζήτηση της οποίας εμφανίζει μεγάλη αύξηση. Στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει ότι η ροζ κοκαΐνη έχει γίνει «μόδα» στα κοσμοπολίτικα νησιά, γεγονός που είναι γνωστό στα κυκλώματα διακίνησης.

Τα φορτία των ναρκωτικών μεταφέρονταν τμηματικά στη Μύκονο με άτομα που χρησιμοποιούσαν το πλοίο της γραμμής. Αυτή η μέθοδος επιλέγεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων με ένα μόνο δρομολόγιο.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Κατά την αστυνομική επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία περιγράφεται ως το ελληνικό FBI, συνελήφθησαν συνολικά εννέα άτομα. Εκτός από τον 35χρονο Τούρκο αρχηγό, στους συνεργάτες του περιλαμβάνονταν μία 54χρονη Τουρκάλα, τρεις Έλληνες, μία Ελληνίδα, ένας Αλγερινός, ένας Μολδαβός και ένας Αλβανός.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 360 γραμμάρια κοκαΐνης, 155 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 58 γραμμάρια MDMA, 277 γραμμάρια κάνναβης και 113 χάπια ecstasy. Επίσης, βρέθηκε ένα πιστόλι και το χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ.

Προηγούμενη εξάρθρωση στο νησί

Η πρόσφατη αυτή επιτυχία της Δίωξης Ναρκωτικών δεν είναι η πρώτη στο νησί της Μυκόνου. Μόλις δύο μήνες νωρίτερα, στα τέλη του Ιουνίου, η ίδια υπηρεσία είχε εξαρθρώσει ένα ακόμα κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στο κοσμοπολίτικο νησί, υπογραμμίζοντας τη συνεχή προσπάθεια των αρχών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis