Πρόσκληση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών και συζύγων τους: Προθεσμίες και διαδικασία

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων απόσπασης νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των συζύγων ή συμβιούντων τους. Οι αιτήσεις αφορούν το διδακτικό έτος 2026-2027 και μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Προθεσμίες και ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Η πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας απευθύνεται σε νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στους συζύγους ή συμβιούντες αυτών. Οι αιτήσεις απόσπασης αφορούν τη μετακίνηση από Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) ή Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) σε άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, αλλά και σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Προσωρινή και οριστική τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται αρχικά προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας εντός της περιοχής διορισμού τους. Η απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση εκδίδεται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), ανάλογα με την περίπτωση.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 154/1996 (Α’ 115). Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών λαμβάνει χώρα κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, όπου συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) του κλάδου τους.

Υποχρέωση παραμονής στην περιοχή διορισμού

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν την υποχρέωση να παραμείνουν στην περιοχή του διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της διετίας, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει αλλαγή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, είτε βάσει γενικής είτε βάσει ειδικής διάταξης.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση διορισμού στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η υποχρέωση αυτή είναι συμπληρωματική της διετούς παραμονής στην περιοχή διορισμού.

Ειδικές κατηγορίες για απόσπαση

Υπάρχουν εξαιρέσεις στην υποχρέωση παραμονής, οι οποίες επιτρέπουν την απόσπαση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. Συγκεκριμένα, δύνανται να αποσπώνται όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα.

Επίσης, μπορούν να αποσπώνται όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως. Η ίδια δυνατότητα ισχύει και για όσους έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως. Για τις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να αποδεικνύει τα ανωτέρω. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis