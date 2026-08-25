Μεγάλη διαδικτυακή απάτη στο Ρέθυμνο: Άγνωστοι άρπαξαν 152.000 ευρώ από την Περιφερειακή Ενότητα

Μια σοβαρή διαδικτυακή απάτη συγκλονίζει την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, καθώς άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 152.000 ευρώ. Το γεγονός έχει θορυβήσει αφάνταστα τους κόλπους της Π.Ε. Ρεθύμνου, η οποία έχει ήδη κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Τον χειρισμό της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των υπαιτίων.

Το χρονικό της διαδικτυακής απάτης

Η απάτη, όπως επιβεβαιώθηκε από επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, αφορά στην αρπαγή του ποσού των 152.000 ευρώ από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Οι δράστες χρησιμοποίησαν μια συγκεκριμένη μέθοδο, πραγματοποιώντας συνολικά 55 συνεχείς συναλλαγές.

Οι παράνομες αυτές συναλλαγές έλαβαν χώρα μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα τριών ωρών, συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των ξημερωμάτων της Δευτέρας. Από τις 55 συναλλαγές, η μεγαλύτερη μεμονωμένη μεταφορά χρημάτων ανήλθε στο ποσό των 3.000 ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει μια μεθοδική προσέγγιση από τους δράστες.

Θύμα της συγκεκριμένης διαδικτυακής απάτης έπεσε η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού και την ανάγκη για άμεση διερεύνηση.

Οι άμεσες ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας

Μετά την αποκάλυψη της απάτης, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου προχώρησε άμεσα σε μια σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Π.Ε. Ρεθύμνου πρόκειται να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων δραστών, ξεκινώντας έτσι τη νομική διαδικασία για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Παράλληλα με τη νομική οδό, η Περιφερειακή Ενότητα έχει ήδη απευθυνθεί στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται. Από την τράπεζα έχει αιτηθεί την επιστροφή εξ ολοκλήρου του ποσού των 152.000 ευρώ που εκλάπη, σε μια προσπάθεια ανάκτησης των χαμένων χρημάτων και αποκατάστασης της ζημίας.

Συνάντηση για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχει προγραμματίσει μια σημαντική συνάντηση. Αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή, στις 28 Αυγούστου, με τον Επιχειρησιακό Υποδιοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, θα συζητηθούν διεξοδικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η απάτη, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν την παράνομη ενέργεια. Ο στόχος είναι να κατανοηθούν πλήρως οι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες.

Επιπλέον, η συνάντηση αποσκοπεί στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Αυτά τα μέτρα θα αφορούν τη διασφάλιση αντίστοιχων χρηματικών συναλλαγών στο μέλλον, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων περιστατικών διαδικτυακής απάτης.

Οι έρευνες και η συμβολή της τράπεζας

Τον χειρισμό της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, η οποία διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των αγνώστων δραστών. Οι αρχές εργάζονται για να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των υπευθύνων.

Από την πλευρά της, η τράπεζα που συνεργάζεται με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνδράμει ενεργά στις έρευνες. Η τράπεζα παρέχει βοήθεια στη διαδικασία εύρεσης διαδικτυακών ιχνών των δραστών, τα οποία είναι κρίσιμα για την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας και τον εντοπισμό των ατόμων που βρίσκονται πίσω από αυτή τη μεγάλη απάτη.

Με πληροφορίες από: News.gr