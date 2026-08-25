Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Σαλαμίνα και Βοιωτία

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν το απόγευμα της Τρίτης, 25 Αυγούστου. Τα μέτωπα εντοπίζονται στην περιοχή Ελληνικό της Σαλαμίνας και στον Άγιο Βλάσιο της Βοιωτίας. Λόγω της σοβαρότητας των καταστάσεων, εκδόθηκαν μηνύματα από το 112, καλώντας τους κατοίκους συγκεκριμένων οικισμών να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

Η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα

Η φωτιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα εκδηλώθηκε περίπου στις 16:40 το απόγευμα της Τρίτης, 25 Αυγούστου. Το μέτωπο εντοπίστηκε στην περιοχή Ελληνικό και αφορούσε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Η εστία της πυρκαγιάς βρισκόταν εντός του Ναυστάθμου, σε κοντινή απόσταση από εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού που περιέχουν ευαίσθητα υλικά.

Σχετικά με την απειλή προς τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού τόνισαν πως δεν υπήρξε κίνδυνος για τα πλοία και τις υποδομές του Πολεμικού Ναυτικού. Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, δήλωσε στο enikos.gr ότι η φωτιά καίει αποκλειστικά εντός του ναυστάθμου, από το σημείο όπου ξεκίνησε. Υπογράμμισε δε ότι καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν εκτός του ναυστάθμου, καθώς στην κάτω πλευρά του βουνού υπάρχουν κατοικίες.

Δυνάμεις κατάσβεσης και αεροπυρόσβεση στη Σαλαμίνα

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, κινητοποιήθηκαν σημαντικές δυνάμεις. Συνολικά, 80 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, υποστηριζόμενοι από τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 πυροσβεστικά οχήματα. Ο Δήμος Σαλαμίνας συνδράμει ενεργά στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση της παροχής νερού.

Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, η προσπάθεια κατάσβεσης ενισχύθηκε και από αέρος. Τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό της εξάπλωσης των φλογών και στην προστασία των γύρω περιοχών.

Μηνύματα εκκένωσης από το 112 στη Σαλαμίνα

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το σύστημα του 112 ενεργοποιήθηκε στις 17:10 το απόγευμα της Τρίτης. Οι αρμόδιες Αρχές απέστειλαν επείγον μήνυμα στους κατοίκους, καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα, η οποία είναι επίσης γνωστή ως Μπιζάνι, να απομακρυνθούν άμεσα από τις εστίες κινδύνου.

Η κατεύθυνση απομάκρυνσης που υποδείχθηκε στους κατοίκους των εν λόγω περιοχών ήταν προς την Ακτή Καραϊσκάκη. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε αναγκαία για την προληπτική προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους απέναντι στην απειλή των φλογών.

Το μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Άγιος Βλάσιος της Βοιωτίας

Στην περιοχή της Βοιωτίας, μια δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:45 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 25 Αυγούστου. Το μέτωπο της φωτιάς εντοπίστηκε στον Άγιο Βλάσιο, όπου καίει χαμηλή βλάστηση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν άμεσα μάχη για τον περιορισμό της, αντιμετωπίζοντας τις φλόγες σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες, με την υποστήριξη τριών ομάδων πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 17 οχημάτων. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Λεβαδέων, παρέχοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενισχύοντας έτσι τις επίγειες προσπάθειες.

Ενισχύσεις και μήνυμα 112 για τη Βοιωτία

Η αεροπυρόσβεση στη Βοιωτία ήταν ιδιαίτερα σημαντική και εντατική μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας. Συνολικά, 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν τις γύρω περιοχές από την απειλή των φλογών.

Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, στις 18:14 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 και για την περιοχή της Βοιωτίας. Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν άμεσα, με κατεύθυνση προς τη Λειβαδιά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Enikos