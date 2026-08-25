Η φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά στην Παλλήνη τέθηκε υπό έλεγχο

Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο που περιείχε χημικά και πλαστικά στην περιοχή της Παλλήνης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση ανάμεσα στη Λεωφόρο Ανθούσας και την οδό Αγίου Αθανασίου, τέθηκε τελικά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η περιοχή γύρω από το εργοστάσιο γέμισε με καπνό, ενώ πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο.

Το ξέσπασμα της φωτιάς στην Παλλήνη

Μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα εργοστάσιο που δραστηριοποιείται στον τομέα των χημικών και των πλαστικών, στην ευρύτερη περιοχή της Παλλήνης. Οι πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές ανέφεραν ότι επρόκειτο για μια εγκατάσταση όπου αποθηκεύονταν και επεξεργάζονταν τέτοιου είδους υλικά, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ιδιαίτερα απαιτητική για τις αρχές.

Το εργοστάσιο, το οποίο βρισκόταν στη διασταύρωση της Λεωφόρου Ανθούσας με την οδό Λεωνίδου, αποτελούσε το επίκεντρο της πυρκαγιάς. Η θέση του, ανάμεσα στη Λεωφόρο Ανθούσας και την οδό Αγίου Αθανασίου, καθιστούσε την πρόσβαση και την αντιμετώπιση της φωτιάς μια σύνθετη επιχείρηση για τις δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με μεγάλη δύναμη. Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν αρχικά πέντε οχήματα της πυροσβεστικής, με το προσωπικό τους να αναλαμβάνει δράση για την κατάσβεση των φλογών και τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Η ταχύτητα επέμβασης κρίθηκε απαραίτητη λόγω της φύσης των υλικών που υπήρχαν εντός του εργοστασίου.

Η δύναμη της Πυροσβεστικής έφτασε χωρίς καθυστέρηση στην περιοχή, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Η παρουσία των πυροσβεστικών οχημάτων και του εξειδικευμένου προσωπικού συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, προστατεύοντας παράλληλα τις γύρω περιοχές από πιθανή επέκταση των φλογών.

Η κατάσταση στην περιοχή και ο καπνός

Η πυρκαγιά στο εργοστάσιο χημικών και πλαστικών είχε ως άμεση συνέπεια την εμφάνιση πυκνού καπνού. Η περιοχή γύρω από την εγκατάσταση, στην Παλλήνη, γέμισε με αυτόν τον καπνό, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και καθιστώντας ορατή την έκταση του συμβάντος από μεγάλη απόσταση. Η παρουσία του καπνού αποτελούσε ένα σαφές σημάδι της σοβαρότητας της κατάστασης που επικρατούσε.

Ο καπνός, προερχόμενος από την καύση χημικών και πλαστικών υλικών, απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές και τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εκτός από την κατάσβεση, έπρεπε να διαχειριστούν και την κατάσταση που δημιουργούσε ο πυκνός καπνός, ο οποίος εξαπλωνόταν στην ατμόσφαιρα γύρω από το εργοστάσιο.

Θέση της πυρκαγιάς

Το εργοστάσιο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται σε μια στρατηγική θέση στην Παλλήνη. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση εντοπίζεται ανάμεσα στη Λεωφόρο Ανθούσας και την οδό Αγίου Αθανασίου, σημεία που αποτελούν σημαντικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Η ακριβής του θέση, στη συμβολή της Λεωφόρου Ανθούσας με την οδό Λεωνίδου, διευκρινίζει περαιτέρω το σημείο του συμβάντος.

Η γεωγραφική τοποθεσία του εργοστασίου, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο όπως η Λεωφόρος Ανθούσας, απαιτούσε άμεση και συντονισμένη δράση για την ασφάλεια των διερχόμενων και των κατοίκων. Η Παλλήνη, ως περιοχή, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής λόγω της πυρκαγιάς, με τις αρχές να εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλότητας.

Η εξέλιξη και ο έλεγχος

Μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο εργοστάσιο χημικών και πλαστικών τέθηκε υπό έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι οι φλόγες περιορίστηκαν και δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης, επιτρέποντας στους πυροσβέστες να προχωρήσουν στις τελικές ενέργειες κατάσβεσης και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του χώρου.

Η επιτυχής αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της Παλλήνης αποτελεί αποτέλεσμα της άμεσης κινητοποίησης και της αποτελεσματικής δράσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η κατάσταση πλέον βρίσκεται σε φάση πλήρους διαχείρισης, με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις ή άλλα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την πυρκαγιά σε υλικά όπως χημικά και πλαστικά.

Με πληροφορίες από: Topontiki