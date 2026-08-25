Φωτιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας: Μήνυμα 112 για εκκένωση περιοχών

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026, στην περιοχή Ελληνικό της Σαλαμίνας. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έναν χώρο παλιού λατομείου, ο οποίος βρίσκεται στα όρια του Ναυστάθμου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Λίγο μετά τις 17:00, εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την εκκένωση δύο περιοχών, λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς.

Εξέλιξη της πυρκαγιάς και σημείο εκδήλωσης

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Το σημείο αυτό χαρακτηρίζεται ως χώρος παλιού λατομείου και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον Ναύσταθμο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:40 το απόγευμα.

Η περιοχή της Σαλαμίνας, κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, είχε χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς, εντασσόμενη στην κατηγορία 3. Αυτό το δεδομένο υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Επιχειρησιακή κινητοποίηση των δυνάμεων

Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από 10 πυροσβεστικά οχήματα. Η παρουσία των επίγειων δυνάμεων είναι καθοριστική για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των γύρω περιοχών.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση, έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν από αέρος ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Η συμβολή των εναέριων μέσων θεωρείται κρίσιμη, ειδικά σε δύσβατα σημεία ή όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι περιορισμένη. Επιπλέον, ο δήμος Σαλαμίνας έχει κινητοποιηθεί για να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση της προσπάθειας κατάσβεσης.

Μήνυμα 112 για εκκένωση περιοχών

Λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα, ήχησε μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας. Το μήνυμα αφορούσε την εκκένωση δύο περιοχών: των Άνω Βασιλικών και της Νέας Σαλαμίνας, στην περιοχή Μπιζάνι. Οι πολίτες που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

Το μήνυμα του 112 ήταν σαφές, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση απομάκρυνση και την τήρηση των οδηγιών των Αρχών. Αυτή η προληπτική ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης και της γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Παρακολούθηση και διερεύνηση των αιτιών

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone. Το drone είναι εξοπλισμένο με θερμική και οπτική κάμερα, παρέχοντας έτσι στους αρμόδιους αξιωματούχους πλήρη και επικαιροποιημένη εικόνα για την πορεία της πυρκαγιάς και την εξέλιξή της. Αυτή η τεχνολογική υποστήριξη είναι σημαντική για τον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά. Οι αρμόδιες αρχές θα διενεργήσουν έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis