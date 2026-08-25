Συνελήφθη στα κατεχόμενα 43χρονος καταζητούμενος για τη δολοφονία Ζαμπούνη

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, καθώς εντοπίστηκε και συνελήφθη στα κατεχόμενα ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέι Σόκπα. Ο άνδρας καταζητούνταν από τις ελληνικές αρχές για τη δολοφονία που έλαβε χώρα στον Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Η σύλληψη του Σόκπα φέρνει στο φως περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την παρουσία του στην περιοχή και την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η σύλληψη και οι «κατηγορίες» στα κατεχόμενα

Ο Αλεξέι Σόκπα, ηλικίας 43 ετών, εντοπίστηκε και συνελήφθη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 43χρονος οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου» στην περιοχή.

Εκεί, του απαγγέλθηκαν «κατηγορίες» που αφορούν την παράνομη παραμονή του στα κατεχόμενα, καθώς και την παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης». Μέλος της «αστυνομίας» κατέθεσε ότι ο ύποπτος διέμενε παράνομα στην περιοχή για 389 ημέρες. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι είχε περάσει κρυφά προς τις ελεύθερες περιοχές μέσω της περιοχής της Τύμβου και επέστρεψε με τον ίδιο τρόπο στα κατεχόμενα τον Ιούλιο.

Το «δικαστήριο» εξέδωσε «διάταγμα» για την τριήμερη κράτησή του. Παράλληλα, διερευνάται ο σκοπός της παρουσίας του στα κατεχόμενα, καθώς και η τυχόν εμπλοκή του σε άλλα αδικήματα που ενδέχεται να έχει διαπράξει.

Η ταυτότητα του καταζητούμενου και η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο καταζητούμενος, του οποίου τα στοιχεία είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από την Ελληνική Αστυνομία την 1η Αυγούστου, είναι ο SHOKPA ALEXEY του ARKADI και της NADEJDA. Γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου του 1983 στη Ρωσία.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων και της φωτογραφίας του είχε γίνει έπειτα από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. είχε περιγράψει τον Αλεξέι Σόκπα ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης.

Η Ελληνική Αστυνομία είχε τονίσει ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων του κρίθηκε απαραίτητη για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του, καθώς και για τη διερεύνηση άλλων παρόμοιων εγκλημάτων στα οποία ενδέχεται να εμπλέκεται.

Η άγρια δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο

Η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, για την οποία καταζητούνταν ο Αλεξέι Σόκπα, είχε λάβει χώρα στις 14 Ιανουαρίου του 2024. Το θύμα βρέθηκε νεκρό έξω από ένα βενζινάδικο στον Νέο Κόσμο, στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μόλις ο Ζαμπούνης βγήκε από το κατάστημα, τον πλησίασαν «επαγγελματίες» εκτελεστές. Οι δράστες ήταν οπλισμένοι με βαρύ οπλισμό, και ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε εξ επαφής.

Η επίθεση σημειώθηκε ξημερώματα Κυριακής και διήρκεσε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Δύο άτομα χρησιμοποίησαν Καλάσνικοφ και ένα εννιάρι όπλο, γαζώνοντας το θύμα και το αυτοκίνητό του, προτού εξαφανιστούν. Ένα βίντεο που κατέγραψε τη δολοφονική ενέργεια αποδείχθηκε καθοριστικό για την έρευνα που διεξήγαγε το «ελληνικό FBI».

Ο ρόλος του 43χρονου και ο σχεδιασμός της φυγής

Η Ελληνική Αστυνομία θεωρεί ότι ο 43χρονος Ρώσος Σόκπα ήταν ένας από τους εκτελεστές του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, το οποίο οδήγησε και στην αναζήτησή του.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο Αλεξέι Σόκπα είχε σχεδιάσει τη φυγή του από την Αθήνα πριν ακόμη συμμετάσχει στην εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Η σύλληψή του στα κατεχόμενα αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες της δολοφονίας και στην ευρύτερη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis