Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε περίπου στις 15:30, εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης απαιτητικό και χρονοβόρο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η εστία της φωτιάς βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές, γεγονός που προς το παρόν δεν δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για τους οικισμούς της περιοχής.

Ενισχυμένες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή της Στεφάνης Βοιωτίας έχουν ενισχυθεί σημαντικά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την έκταση και τη δυσκολία του μετώπου της πυρκαγιάς. Συνολικά, στο σημείο βρίσκονται πλέον 70 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με 21 οχήματα, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών. Η προσπάθεια κατάσβεσης ενισχύεται καθοριστικά και από τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, προερχόμενες από την 1η και την 4η ΕΜΟΔΕ, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πρόσβαση και την αποτελεσματική επέμβαση στα πιο δύσβατα σημεία του δάσους, όπου τα οχήματα δεν μπορούν να φτάσουν.

Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης τέσσερα ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από την πυρκαγιά. Η συνδρομή των επτά συνολικά εναέριων μέσων κρίνεται καθοριστική για τον περιορισμό της φωτιάς, ειδικά σε μια περιοχή με τόσο δύσκολη πρόσβαση για τα επίγεια μέσα. Επιπλέον, ο Δήμος Τανάγρας παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, διαθέτοντας υδροφόρες για την ανεφοδιασμό των οχημάτων και την ενίσχυση των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην αδιάκοπη προσπάθεια των πυροσβεστών.

Το χρονικό της εκδήλωσης και η εξέλιξη του μετώπου

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην δασική έκταση της Στεφάνης Βοιωτίας περίπου στις 15:30 το απόγευμα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ενημερώνεται άμεσα και να σπεύδει στο σημείο. Από την πρώτη στιγμή, οι δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπισή της, ωστόσο η εξέλιξη της πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα δύσβατο σημείο. Αυτή η δυσκολία στην πρόσβαση δυσχεραίνει τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων να την προσεγγίσουν αποτελεσματικά και να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, απαιτώντας τη συνδρομή των πεζοπόρων τμημάτων και των εναέριων μέσων.

Παρόλα αυτά, η τοποθεσία της φωτιάς, μακριά από κατοικημένες περιοχές, αποτελεί ένα θετικό στοιχείο, καθώς δεν απειλούνται άμεσα ανθρώπινες ζωές ή περιουσίες, κάτι που επιτρέπει στις δυνάμεις να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην κατάσβεση του δασικού μετώπου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα και επιχειρούν αδιάκοπα, εστιάζοντας στον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς εντός του δασικού περιβάλλοντος και στην αποτροπή της επέκτασής της σε άλλες εκτάσεις.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας

Σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις και τις προβλέψεις κινδύνου, η ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, στην οποία ανήκει και η Στεφάνη, είχε τεθεί σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, η περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία 3 κινδύνου, κάτι που υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, όπως ισχυροί άνεμοι ή υψηλές θερμοκρασίες.

Η κατάσταση αυτή απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες, δεδομένης της ευαισθησίας των δασικών εκτάσεων σε τέτοιου είδους περιστατικά, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της φωτιάς, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην πλήρη κατάσβεσή της και στην αποτροπή περαιτέρω αναζωπυρώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki