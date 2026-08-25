Φωτιά στη Λαυρεωτική: Μηνύματα 112 για εκκένωση Αγίας Μαρίνας και Τσονίμα

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το μεσημέρι της Τρίτης, 25 Αυγούστου, στην περιοχή Καλοπήγαδο Κερατέας, στη Λαυρεωτική. Οι φλόγες, που ξέσπασαν σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Τρεχαντιέρα, έχουν πλησιάσει κατοικίες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:40, με την κατάσταση να εξελίσσεται ραγδαία.

Διαδοχικά μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα και εκκένωση

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς, το 112 απέστειλε διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους των πληττόμενων περιοχών. Το πρώτο μήνυμα στάλθηκε στις 15:56 και καλούσε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, συγκεκριμένα στην Τρεχαντιέρα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο αργότερα, στις 16:09, εκδόθηκε ένα νέο, επείγον μήνυμα από το 112. Αυτό το μήνυμα ζητούσε την άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα, οι οποίες ανήκουν επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Η κατεύθυνση απομάκρυνσης που δόθηκε στους κατοίκους ήταν προς τη Λεωφόρο Λαυρίου, με στόχο την ασφαλή μετακίνησή τους μακριά από το μέτωπο της φωτιάς.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στη μάχη της κατάσβεσης

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Λαυρεωτική, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στο πεδίο. Συνολικά, επιχειρούν 70 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και από 23 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης και εθελοντές, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Από αέρος, στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης έχουν διατεθεί σημαντικά εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, τέσσερα ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη πραγματοποιούν περιοδικά ρίψεις νερού στην περιοχή, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Οι δυνάμεις αυτές εργάζονται εντατικά για τον περιορισμό του μετώπου της φωτιάς, το οποίο βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Συνδρομή από τον δήμο Λαυρεωτικής και ειδικό σκάφος για απομάκρυνση

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει ενεργά και ο Δήμος Λαυρεωτικής, διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Η συνεργασία των φορέων κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης και την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών.

Παράλληλα, ένα ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος κατευθύνεται προς την παραλία Τσονίμα. Η αποστολή του είναι να συνδράμει στην απομάκρυνση ατόμων από την περιοχή, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, προσφέροντας μια επιπλέον οδό διαφυγής και ασφάλειας για τους κατοίκους που ενδεχομένως να εγκλωβιστούν λόγω της φωτιάς.

Η φωτιά καίει ανάμεσα σε διάσπαρτες κατοικίες

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια ευρύτερη περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες καίνε ανάμεσα σε σπίτια, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για τις περιουσίες των κατοίκων και απαιτώντας συνεχή επαγρύπνηση.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, χρησιμοποιώντας τόσο θερμική όσο και οπτική κάμερα. Αυτή η τεχνολογική υποστήριξη επιτρέπει την καλύτερη επίγνωση της κατάστασης και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 3, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για μέγιστη προσοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki