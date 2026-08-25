Παράνομη κατάληψη στην παραλία Άντονι Κουίν της Ρόδου με ομπρελοκαθίσματα

Ένα νέο περιστατικό αυθαιρεσίας και παράνομης κατάληψης δημοσίου χώρου ήρθε στο φως στην πασίγνωστη παραλία «Άντονι Κουίν» στη Ρόδο. Μια επιχείρηση εστίασης φέρεται να προχώρησε στην πλήρη ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων και στην εμπορική εκμετάλλευση της ακτής, παρόλο που δεν είχε αποκτήσει νόμιμο δικαίωμα παραχώρησης. Η ενέργεια αυτή οδήγησε στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 37.000 ευρώ από τις αρμόδιες αρχές.

Η δημοπρασία και ο αποκλεισμός

Η ιστορία ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου 2026, όταν το Ελληνικό Δημόσιο έβγαλε σε ηλεκτρονική δημοπρασία τμήμα 116 τ.μ. της παραλίας «Άντονι Κουίν», το οποίο προοριζόταν αποκλειστικά για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων. Η συνολική έκταση της παραλίας είναι περίπου 440 τ.μ.

Η τιμή εκκίνησης για την τριετή παραχώρηση είχε οριστεί στα 4.384,80 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, οι προσφορές εκτοξεύθηκαν στο ποσό των 200.272,80 ευρώ, αναδεικνύοντας πλειοδότρια μια εταιρεία εστίασης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εταιρεία ουδέποτε προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί οριστικά από την υπογραφή της σύμβασης.

Παράνομη εκμετάλλευση και πρόστιμο

Παρά τον αποκλεισμό της και το γεγονός ότι δεν απέκτησε ποτέ το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης της παραλίας, η επιχείρηση προχώρησε κανονικά στην εγκατάσταση ομπρελών και καθισμάτων. Σύμφωνα με καταγγελίες του δικτύου «ομπρέλα», η εταιρεία εκμεταλλευόταν εμπορικά το συγκεκριμένο τμήμα της ακτής καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, αγνοώντας τις νόμιμες διαδικασίες και χωρίς να καταβάλει μίσθωμα.

Μετά από ελέγχους των αρμόδιων αρχών, στην παρανομούσα επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 37.000 ευρώ. Η απομάκρυνση των ομπρελών και των καθισμάτων πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου, κοντά στο τέλος της τουριστικής περιόδου.

Άλλο περιστατικό στην Καλλιθέα

Το δίκτυο «ομπρέλα» δεν ανέδειξε μόνο την περίπτωση της παραλίας «Άντονι Κουίν», αλλά και ένα ακόμα περιστατικό κατάχρησης δημόσιου χώρου. Συγκεκριμένα, στις 16 Ιουλίου, είχε φέρει στο φως την περίπτωση άλλης επιχείρησης στην περιοχή Όαση – Νερά Καλλιθέας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η επιχείρηση αυτή λειτουργούσε σε χώρο αιγιαλού και παραλίας χωρίς να διαθέτει μίσθωση και χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Το συγκεκριμένο τμήμα δεν είχε δημοπρατηθεί για την περίοδο 2026-2028.

Ενέργειες αρχών για την Καλλιθέα

Για την περίπτωση της Όασης – Νερά Καλλιθέας, ακολούθησαν άμεσες ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές. Πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου Α’, ενώ εκδόθηκε πράξη άμεσης απομάκρυνσης και επιβλήθηκε πρόστιμο στην επιχείρηση.

Παράλληλα, υπήρξαν ενέργειες και από την Αστυνομία. Στη συνέχεια, ο Δήμος Ρόδου, με την υπ’ αριθμόν 2258 απόφασή του, διέταξε τη σφράγιση του καταστήματος που λειτουργούσε παράνομα.

Η πλατφόρμα καταγγελιών

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν το ζήτημα των αυθαιρεσιών σε δημόσιους χώρους και παραλίες, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα και ειδική πλατφόρμα για καταγγελίες σχετικά με «καταλήψεις» παραλιών. Η ύπαρξη τέτοιων μηχανισμών υπογραμμίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit