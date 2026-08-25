Φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας: Κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων για την κατάσβεση

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή της Στεφάνης Βοιωτίας, το μεσημέρι της Τρίτης (25.8.26). Η είδηση κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής να ενημερώνεται για το συμβάν περίπου στις 15:30. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε σε μια περιοχή που σήμερα χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Επίγειες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός επίγειων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, 62 πυροσβέστες μετέβησαν στην περιοχή, οργανωμένοι σε τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Οι ομάδες αυτές προέρχονταν από την 1η και την 4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ το έργο τους υποστηρίχθηκε από 18 οχήματα. Η παρουσία αυτών των δυνάμεων κρίθηκε απαραίτητη για την περικύκλωση και τον έλεγχο της φωτιάς στο δύσβατο, ενδεχομένως, δασικό περιβάλλον.

Συνδρομή από αέρος και τοπική αυτοδιοίκηση

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, η αεροπυρόσβεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια κατάσβεσης. Τρία ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος κινητοποιήθηκαν άμεσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος για να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών και να υποστηρίξουν το έργο των πυροσβεστών στο έδαφος.

Επιπλέον, ο δήμος Τανάγρας συνέδραμε ενεργά στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο δήμος κινητοποίησε τις δικές του υδροφόρες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων και την παροχή επιπλέον ποσοτήτων νερού, ενισχύοντας έτσι τις επιχειρησιακές δυνατότητες των δυνάμεων κατάσβεσης.

Συνεχής παρακολούθηση και επίπεδο κινδύνου

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) διατηρούσε συνεχή εικόνα της κατάστασης. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της χρήσης drones, τα οποία ήταν εξοπλισμένα με θερμικές και οπτικές κάμερες, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Η περιοχή της Στεφάνης Βοιωτίας, κατά την ημέρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατασσόμενη στην κατηγορία 3. Αυτό το επίπεδο κινδύνου υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση και συντονισμένη αντίδραση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς στη δασική έκταση.

Η έρευνα αυτή είναι κρίσιμη για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά, καθώς και για τον εντοπισμό τυχόν ευθυνών. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την προέλευση της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Newsit