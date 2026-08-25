Φωτιά στο Λαύριο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο Καλοπήγαδο

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις αρχές, καθώς φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής Αττικής. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, με στόχο τον άμεσο περιορισμό και την κατάσβεσή της. Οι προσπάθειες των επίγειων και εναέριων μέσων είναι σε πλήρη εξέλιξη, με μια μεγάλη επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη για την προστασία της ευρύτερης περιοχής.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Καλοπήγαδο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Καλοπήγαδο, η οποία ανήκει στον Δήμο Λαυρεωτικής Αττικής. Η φύση της βλάστησης, που συχνά περιλαμβάνει ξηρά χόρτα και θάμνους, καθιστά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ιδιαίτερα κρίσιμη για την αποτροπή ταχείας εξάπλωσης. Το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά βρίσκεται εντός της Λαυρεωτικής, μια περιοχή που απαιτεί άμεση ανταπόκριση σε τέτοια συμβάντα.

Οι πρώτες πληροφορίες έδειξαν ότι η φωτιά ξεκίνησε σε μια έκταση όπου κυριαρχεί η χαμηλή βλάστηση, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων. Η ακριβής τοποθεσία, το Καλοπήγαδο, είναι πλέον το επίκεντρο των προσπαθειών κατάσβεσης, με τις δυνάμεις να επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Η ισχυρή επίγεια δύναμη της Πυροσβεστικής

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, 55 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, με την εμπειρία και την αφοσίωσή τους να είναι καθοριστικές. Οι πυροσβέστες υποστηρίζονται από 18 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στρατηγικά στην περιοχή για την παροχή νερού και την κάλυψη του μετώπου.

Πέρα από το προσωπικό και τα οχήματα, στην επιχείρηση συμμετέχουν και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Αυτές οι ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες είναι ζωτικής σημασίας για την πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές και την κατάσβεση της φωτιάς σε σημεία όπου τα οχήματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Επιπλέον, εθελοντές συνδράμουν ενεργά στο έργο της κατάσβεσης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επαγγελματιών πυροσβεστών και δείχνοντας την αλληλεγγύη τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η αεροπορική υποστήριξη και οι ρίψεις νερού

Η προσπάθεια κατάσβεσης ενισχύεται σημαντικά από αέρος, με τη συμμετοχή τριών εναέριων μέσων. Συγκεκριμένα, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς και στοχευμένες ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να μειώσουν την έντασή της. Η δράση των αεροσκαφών είναι κρίσιμη για την κάλυψη μεγάλων εκτάσεων και την ψύξη των θερμών σημείων.

Παράλληλα, ένα ελικόπτερο συνδράμει επίσης στις επιχειρήσεις, εκτελώντας ρίψεις νερού και παρέχοντας μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης από ψηλά. Η συντονισμένη δράση των δύο αεροσκαφών και του ελικοπτέρου, σε συνεργασία με τις επίγειες δυνάμεις, ενισχύει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και επιταχύνει τον έλεγχο της πυρκαγιάς στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής.

Άμεση κινητοποίηση και συναγερμός

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε πριν από λίγο, οδηγώντας σε μια άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η ταχύτητα στην ανταπόκριση ήταν καθοριστική, καθώς οι δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στο σημείο της πυρκαγιάς για να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Η ετοιμότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων διασφάλισε ότι η επέμβαση ξεκίνησε χωρίς καθυστέρηση.

Η κινητοποίηση περιελάμβανε την ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων μέσων, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό, για την προστασία της περιοχής και την κατάσβεση της φωτιάς. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του πύρινου μετώπου και συντονίζοντας τις ενέργειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής Αττικής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader